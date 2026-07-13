Сионист режимин кечмиш баш раввини: Нетанјаһу јаланчы вә етибарсыздыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: «Шас» Партијасынын мәнәви лидери, шәрг мәншәли ултра-православ јәһудиләрин кечмиш баш раввини Исһаг Јосеф, сионист режимин баш назири Бенјамин Нетанјаһуну «јаланчы вә етибарсыз» адландырыб вә бу партијанын гаршыдакы Кнессет сечкиләриндә онун рәгиби Гади Ајзенкотун дәстәкләнмәси еһтималындан данышыб.
Бу сионист раввин гапалы кечирилән иҹлас заманы билдириб: Нетанјаһу бизи үмуми һәрби хидмәт гануну мәсәләсиндә вә диҝәр мәсәләләрдә алдатды; о, јаланчыдыр вә һеч бир шәкилдә она архаланмаг олмаз.
О, даһа сонра Кнессетин үзвү вә сионист режим ордусунун кечмиш Баш Гәрарҝаһ рәиси Гади Ајзенкоту Нетанјаһунун мүмкүн алтернативи кими тәрифләјәрәк дејиб: Ајзенкот Төврат тәблиғатчыларына һөрмәт ҝөстәрән инанҹлы бир јәһудидир. Һәтта онун нәнәси дә “Шас” Партијасынын тәрәфдары олуб вә нәвәсинин раввин олмасыны арзулајыб. Бахмајараг ки, бу арзу ҝерчәкләшмәјиб, лакин о, етибар едилә билән бир инсандыр.
«Шас» Партијасынын мәнәви лидери вурғулајыб: Биз гаршыдакы сечкиләрдә Исраилин баш назири вәзифәсинә Ајзенкотун намизәдлијини дәстәкләјә биләрик.
Sizin rəyiniz