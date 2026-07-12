Видео / Әрдәбилдә Шәһид Лидер үчүн "Шами-гәрибан" мәрасими кечирилиб

12 iyul 2026 - 11:30
Xəbər kodu: 1839055
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәһид Лидерин "Шами-гәрибан" мәрасими Әрдәбилдәки Мирзә Әли Әкбәр мәсҹидиндә халг вә рәсмиләрин иштиракы илә, чыхышлар вә мәддаһлыгла кечирилиб. Әрдәбил әјаләтиндәки "Әмр бе Мәруф вә Нәһј әз Мункәр" Гәрарҝаһынын рәһбәри бу мәрасимдә Ингилабын Шәһид Лидеринин шәхсијјәт өлчүләрини изаһ едәрәк дејиб: О, хејирхаһлыг, билик вә бәсирәт силаһы илә дүнјанын гәлбләринин зирвәләрини фәтһ етди вә бу бөјүк инсанын дәфн мәрасими милли һакимијјәтин нүмајиши иди вә үммәт лидеринин ајдын јолу әбәди олараг давам едәҹәк.
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