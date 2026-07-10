Милјонларла инсан шәһид Рәһбәрин бөјүк оғлунун имамәти илә ҹәназә намазы гылды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн, 9 ијул 2026тарихдә, Ислам Ингилабынын шәһид Рәһбәринин вә шәһид аилә үзвләринин мүгәддәс нәшләринин Мәшһәд шәһәриндә, Имам Рза (ә) проспектиндә саат 15:00-да башлајан вида вә дәфн мәрасими баша чатыб. Саат 22:00-да милјонларла матәм иштиракчысы Имам Рзанын (ә) мүгәддәс һәрәминдә вә әтраф хијабанларда шәһид Рәһбәрин бөјүк оғлу Ајәтуллаһ Сејид Мустафа Һүсејни Хаменеинин имамәти илә шәһид Рәһбәрә ҹәназә намазы гылыб.
Шәһид Рәһбәрин ҹәназә намазы онун бөјүк оғлу Ајәтуллаһ Сејид Мустафа Һүсејни Хаменеи тәрәфиндән Имам Рзанын (ә) мүгәддәс һәрәминин Пејғәмбәр-Әзәм (с) сәһнәсиндә гылыныб. Телевизија ҝөрүнтүләриндә намазын илк сыраларында шәһид Рәһбәрин диҝәр оғуллары вә шәһид Рәһбәрин дәфтәрханасынын рәһбәри Һөҹҹәтүл-Ислам Мәһәммәди Голпәјигани дә ҝөрүнүрдү.
Мәрасимдә өлкәнин вә һәрби гурумларын бир сыра јүксәк вәзифәли шәхсләри, о ҹүмләдән Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәд Багир Галибаф, Мәһкәмә системинин рәһбәри Мөһсүни Ежеи, Елм, Тәдгигат вә Технолоҝија назири Һүсејн Симаји Сәрраф, Иран Ислам Республикасынын банисинин нәвәси Һөҹҹәтүл-Ислам вәл-мүслимин Сејид Һәсән Хомејни вә диҝәр рәсмиләр Имам Рзанын (ә) мүгәддәс һәрәминә гатылыблар.
Sizin rəyiniz