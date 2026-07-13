  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Имамәт

Видео / Имам Сәҹҹадын (ә) сарај алимләринә хәбәрдарлығы

13 iyul 2026 - 17:23
Xəbər kodu: 1839749
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Видео / Имам Сәҹҹадын (ә) сарај алимләринә хәбәрдарлығы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Сәҹҹад (ә) Мәһәммәд ибн Шиһаб әз-Зүһрүјә үнванладығы хәбәрдарлыг долу мәктубунда алимләрин залым һакимләрлә әмәкдашлыг етмәсинин тәһлүкәсини изаһ едир. Һәзрәт (ә) онун хилафәт сарајына јахынлашмасыны тәнгид едәрәк вурғулајыр ки, залымлара леҝитимлик газандырмаг зијалыларын тәрәддүдә дүшмәсинә вә иҹтимаи фикрин алдадылмасына сәбәб олур. Нәтиҹәдә дин алими фәргинә вармадан залымларын кечиди үчүн көрпүјә вә онларын һакимијјәтини мөһкәмләндирән бир васитәјә чеврилир.

Download 22 MB

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha