Шәһид ингилаб Лидеринин пак бәдәни Имам Рзанын (ә) мүгәддәс һәрәминдә дәфн едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Астан Гүдс Рәзәвинин хәбәр сајтына ҝөрә, Имам Рзанын (ә) ајағынын ашағы һиссәсиндә вә мүгәддәс зәриһин јахынлығында, Шәһид лидерин илләрдир Рәһмәт Имамынын зијарәтинә чатмаг үчүн орадан тәвазөкарлыг вә еһтирамла кечдији јер бурадыр. Бура шәһид ингилаб лидеринин вә шәһид аиләсинин мүгәддәс ҹәназәләринин әбәди мәнзилинә чеврилиб.
Ингилабын шәһид лидери вә шәһид аиләсинин мүгәддәс ҹәназәсинин дәфн олундуғу мүгәддәс Рәзәви зијарәтҝаһынын "Дар әз-зикр" ејваны, зијарәт просеси илә таныш оланлар үчүн садәҹә бир јер дејил, Имам Рзанын (ә) мүгәддәс мәканына гаршы ачыг бир нәзакәт әламәти олан мәна долу бир ејвандыр.
Бу ејван Имам Рзанын (ә) ајаг тәрәфиндә јерләшир, ингилабын шәһид лидери Имам Рза (ә) һәрәмини зијарәтләриндә һәмишә изләдији јолдадыр вә о, орада мәнәви зәрифлик вә тәвазөкарлыгла ҝәзирди.
Онун зијарәт јолунун өзү мүстәгил бир тәвазөкарлыг һекајәси иди, инди дәфн јеринин адыны ешидәндә икигат мәна кәсб едән бир һекајә.
О, адәтән "Дар әз-зуһд" јолундан дахил олурду, лакин бу зијарәти нәзакәтли зијарәтин давамлы бир моделинә чевирән мәсәлә Имам Рзанын ајағы тәрәфиндә мәнәви дајанаҹаг иди. Онун үчүн зијарәт јалныз зијарәтҝаһа чатмаг дејил, онун үрәкдән риајәт етдији ритуаллар вар иди.
Әввәлҹә мүгәддәс зијарәтҝаһа мүгәддәс зәриһин ајаг тәрәфиндән јахынлашарды, санки әввәлҹә нәзакәт јериндә дајанмаг, сонра исә гәлбләринин иҹазәси илә нур аләминә гәдәм гојмаг истәјирди. Бундан сонра Дар әл-Зикр ејванындан кечәр, ичәри ҝирмәк үчүн иҹазә дуасыны охујар вә сонра Дар әл-Сурур ејванына ҝирәрди; орада тамамилә дајанараг һүзур сәбри едәрди.
Һәмин анда о дилиндә там иҹазә зикрини дејәрди, бу ан садәҹә јолдашлары вә хидмәтчиләри үчүн ритуал давраныш дејил, һәм дә игтидар вә көләлик арасындакы әлагәдә ачыг бир дәрс иди.
Мүгәддәс зијарәтҝаһа ҝирмәздән әввәл Ислам милләтинин лидери өзүнү зијарәтдә нәзакәт, тәвазөкарлыг вә мәрифәтин ачыг бир әламәти олан бир јердә тапарды вә инди Илаһи тәгдир һәмин һәмишәлик јолу онун әбәди мәзарына чевириб.
Sizin rəyiniz