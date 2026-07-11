Бәгаји: 2231 сајлы гәтнамәнин мүддәти битдикдән сонра онун иҹрасы илә бағлы һесабатын һүгуги гүввәси јохдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исмајыл Бәгаји Иранын нүвә сәнәдини нәзәрдән кечирмәк үчүн Тәһлүкәсизлик Шурасынын буҝүнкү иҹласы һаггында деди: Бу иҹлас АБШ, Бөјүк Британија вә Франсанын тәләби илә вә 2231 сајлы гәтнамәнин иҹрасы чәрчивәсиндә кечирилди, һалбуки бу гәтнамәнин мүддәти 18 октјабр 2025-ҹи илдә битди вә бизим фикримизҹә вә һүгуги бахымдан практик олараг мөвҹуд дејил; Буна ҝөрә дә, БМТ Баш катибинин бу гәтнамәнин иҹрасы илә бағлы һәр һансы бир һесабаты мәнасыздыр вә һеч бир һүгуги гүввә әсасланмыр.
О әлавә етди: Чин вә Русија да ејни мөвгедә идиләр вә иҹласын әввәлиндән онун кечирилмәсинә гаршы чыхдылар вә һәтта бу мәсәлә сәсвермәјә чыхарылды.
ХИН сөзчүсү бу иҹласда БМТ Баш катибинин мүавининин ачыгламаларына тохунараг деди: Бир даһа Иранын сионист режимин вә АБШ-нин һүҹумларында зәдәләнмиш нүвә објектләринин јохланылмасына иҹазә вермәмәси мәсәләси галдырылды, һалбуки Тәһлүкәсизлик Шурасынын, Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин Губернаторлар Шурасынын вә БМТ Баш катибинин ејни заманда АБШ вә сионист режимин Иранын нүвә објектләринә бејнәлхалг һүгугла тамамилә гадаған едилмиш һүҹумларыны писләјәҹәји ҝөзләнилирди.
Бәгаји ајдынлыг ҝәтирди: Бу гурумлар белә бир тәдбир ҝөрмәдиләр вә инди заман-заман Тәһлүкәсизлик Шурасында вә ја Губернаторлар Шурасында һеч бир һүгуги әсасы олмајан вә Тәһлүкәсизлик Шурасында һеч бир консенсусун олмадығы тәләбләрини ирәли сүрүрләр.
О вурғулады: Буҝүнкү Тәһлүкәсизлик Шурасынын иҹласынын да һеч бир нәтиҹәси олмады вә садәҹә АБШ, Бөјүк Британија вә Франсанын тәблиғат вә тәкрарланан һәрәкәти иди.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү һәмчинин хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчинин чәршәнбә ҝүнү Омана сәфәри барәдә дә деди: Бу сәфәр Теһран вә Мәсгәт арасында Һөрмүз боғазы мәсәләси илә бағлы сон бир-ики ај әрзиндә башлајан мәсләһәтләшмәләрин давамыдыр; бу мәсәлә мүһарибәјә сон гојмаг үчүн Анлашма Меморандумунун әсас истигамәтләриндән бири һесаб олунур.
Бәгаји әлавә етди: Иран Ислам Республикасы Һөрмүз боғазында ҝәми дашымалары илә бағлы нормал тәнзимләмәләрин гурулмасы вә дәниз хидмәтләри ҝөстәрмәкдә ачыг бир мәсулијјәт гәбул едиб вә бу мәсулијјәтин һәјата кечирилмәсиндә ҹидди вә гәтијјәтли һәрәкәт едир. Әлдә едилән разылыға әсасән, Иран вә Оман бу мәсәләдә мәсләһәтләшмәләрә вә әмәкдашлыглара давам етмәлидирләр.
О, ики өлкә арасында Теһран вә Мәсгәтдә бир нечә техники ҝөрүшләрин кечирилмәсинә тохунараг гејд етди: Хариҹи Ишләр назиринин сәфәри дә бу мәсләһәтләшмәләрин давам етдирилмәси вә Һөрмүз боғазында ҝәмиләрин тәһлүкәсиз һәрәкәтини асанлашдырмаг үчүн бирҝә әмәкдашлыг чәрчивәсиндә һәјата кечириләҹәк.
Sizin rəyiniz