Әрәб аналитики: Трампы Иранын сәрт силләләри ҝөзләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрәб дүнјасы аналитики Әбдүл Бари Әтван вурғулајыб ки, Доналд Трамп анлашма меморандумунун иҹрасынын башламасындан бир ајдан да аз вахт кечдикдән сонра Иранын дәринликләриндә јерләшән һәдәфләрә гаршы дүшмәнчилик һүҹумларыны јенидән бәрпа едиб. Бу һүҹумлар нәтиҹәсиндә индијәдәк 14 нәфәрин шәһид олдуғу 78 нәфәр исә јараландығы билдирилир.
Әтванын сөзләринә ҝөрә, Трамп бир нечә дәфә бүтүн гајда вә әхлаги дәјәрләрдән кәнара чыхыб: Биринҹиси, Иран рәһбәрлијинә гаршы налајиг сөзләр ишләтдији заман; икинҹиси, Иранын шимал вә шәргиндәки дәмир јолу көрпүләринин бомбаланмасы барәдә әмр вердији заман; үчүнҹүсү исә Бушеһр Атом Електрик Стансијасынын әтрафыны ракет һүҹумуна мәруз гојдуғу заман. Бу исә нүвә радиасијасынын сызмасына сәбәб ола биләр вә он минләрлә инсанын өлүмүнә ҝәтириб чыхара биләр.
Бу аналитик вурғулајараг јазыб ки, һазырда Һөрмүз боғазындан һеч бир ҝәми Иранын рәсми разылашмалары олмадан кечмәјәҹәк.
О билдириб ки, Иранын Трампа гаршы нөвбәти силләси Бабүл-Мәндәб боғазында олаҹаг вә бу, даһа ҝүҹлү олаҹаг. Исраил дә Иранын ән бөјүк гисасынын һәдәфи олаҹаг.
Sizin rəyiniz