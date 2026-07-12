Америка медиасы: Трамп Ирана гаршы мүһарибәни удузду / Теһран даһа ҝүҹлү мөвгедәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:MS Now, атәшкәс разылашмасындан сонра Иран вә АБШ арасында јени ҝәрҝинлик мәрһәләсинә тохунараг јазыб: Ҝәрҝинлијин әсас диггәт мәркәзи Һөрмүз боғазыдыр. Иран бу боғаза нәзарәт етмәкдә исрар едир, лакин АБШ, хүсусән дә Трамп, санки боғаз тамамилә ачыгдыр вә мүһарибәдән әввәл дәрһал нормал вәзијјәтә гајытмаг јолундадыр.
Америка каналы әлавә едиб: Вәзијјәт Трампын иддиа етдији кими дејил. Анлашма меморандумунун имзаланмасындан сонра бу боғаздан даһа чох ҝәми кечиб, лакин һәтта трафикин пик һәдди белә мүһарибәнин башланмасындан әввәлки ҝүндәлик орта ҝөстәриҹинин јарысындан аз олуб.
Иран ҝәмиләрдән иҹазә илә саһил суларындан кечмәләрини истәјиб, лакин АБШ ҝәмиләри Оман саһили васитәсилә Ирандан јан кечмәјә тәшвиг едиб.
Сон ҝүнләрдә Иран вә АБШ арасында баш верән һәрби гаршыдурмаја истинад едән һесабатда мүнагишәнин јенидән аловлана вә ја сакитләшә биләҹәји, лакин фундаментал проблемин һәлә дә давам етдији билдирилир.
MS Now анлашма меморандумунун мәтниндә ики тәрәф арасындакы фикир ајрылыгларыны Трампын мүнагишәнин јенидән башламасына сәбәб ола биләҹәк амилләр һаггында тәсәввүрүнүн фантазијасы кими тәсвир едәрәк әлавә едиб: Трамп администрасијасы Трампын иддиа етдијинин ҝерчәк олдуғуну иддиа етмәјә чалышыр; бу мәсәлә сүлһә наил олмағы гејри-мүмкүн едир.
Медиа етираф едиб: АБШ Трампын башлатдығы мүһарибәни удузду вә гејд-шәртсиз тәслим олмаг да дахил олмагла иддиа едилән мәгсәдләринә чата билмәди. О, Ираны нүвә програмларына ҹидди мәһдудијјәтләри гәбул етмәјә мәҹбур едә билмәди. АБШ һәмчинин Иранын Һөрмүз боғазында һәрәкәтә кечмәсинин гаршысыны ала билмәди. Имзаланан анлашма меморандуму АБШ-нин тәслим олмасына бәрабәрдир, Трамп администрасијасы исә даим гәләбә иддиа едир.
Трампын бу мүһарибәдә галиб ҝәлмәклә бағлы иддиаларындан асылы олмајараг, јаланлар, хәјаллар, фактлара лагејдлик вә садәҹә АБШ президентинин о вахт јахшы ҝөрүндүјүнү дүшүндүјү һәр шеји демәк һамысы ачыг-ашкар удузмагдыр.
Трампын Иранын һәрби гүввәләрини мәһв етмәк иддиасы илә бағлы һесабатынын бир һиссәсиндә Америка медиасы јазыб: Бунларын һамысы тәмиз вә инанылмаз јаланлардыр. Әҝәр Иранын һәрби ҝүҹү јохдурса, онда АБШ кими алдадыр? Бу јаланлар јалныз Трампын өлкә дахилиндә мөвгејини горумаға вә базарларда гијмәтләрин артмасынын гаршысыны алмаға хидмәт едә биләр. Трампын ачыгламалары шоу вә дахили истеһлак үчүндүр.
Трамп нефт гијмәтләринин дүшдүјүнү иддиа едир, лакин бу, АБШ-нин риајәт етмәси ҝөзләнилән анлашма меморандумуна базарын реаксијасыдыр.
Һесабатда белә бир нәтиҹәјә ҝәлинир: АБШ даһа бөјүк вә һава јолу илә һәјата кечирилән илкин һәрби әмәлијјатында Иран һөкумәтини девирмәкдә вә ја Һөрмүз боғазынын бағланмасынын гаршысыны алмагда уғурсуз олду. Даһа кичик бомбардман кампанијасынын уғурлу олаҹағыны ҝөзләмәк үчүн һеч бир сәбәб јохдур.
Sizin rəyiniz