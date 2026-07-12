  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Бәгаји: Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләри дүшмәнин һәрәкәтләрини ајыг ҝөзләрлә изләјир

12 iyul 2026 - 11:43
Xəbər kodu: 1839065
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Бәгаји: Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләри дүшмәнин һәрәкәтләрини ајыг ҝөзләрлә изләјир

Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләрини тәрифләди вә өлкәнин саһилләриндә, адаларында, сәрһәдләриндә вә диҝәр һәссас нөгтәләриндәки һәрбичиләрин дүшмәнин һәрәкәтләрини там ајыглыгла изләдијини вә Иранын тәһлүкәсизлији вә әмин-аманлығынын кешикчиләри олдуғуну вурғулады.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исмаил Бәгаји өзүнүн Х сосиал шәбәкә һесабында јазыб: Бу исти јај ҝүнләриндә Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләриндә, өлкәнин саһилләриндә, адаларында, сәрһәдләриндә вә диҝәр һәссас нөгтәләриндәки ҹәсур вәтән мүдафиәчиләри дүшмәнин һәрәкәтләрини ајыг ҝөзләрлә изләјир вә Иранын тәһлүкәсизлији вә әмин-аманлығынын кешикчиләридир.

О, вәтәнин дөјүшчүләрини вә мүдафиәчиләрини саламлајараг әлавә етди: Бу торпағы һеч бир бәһанә олмадан горумаг кими ағыр мәсулијјәти өз үзәринә ҝөтүрән бүтүн дөјүшчүләрә вә фәдакар гүввәләрә саламлар ҝөндәририк.

Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү һәмчинин вурғулады: "Иран халгы өлкә мүдафиәчиләринин сәмими сәјләринә, әзмкарлығына вә фәдакарлығына ҝөрә миннәтдардыр, онларын ҝүҹлү варлығы илә фәхр едир вә Уҹа Аллаһдан онлара көмәк вә уғур диләјир."

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha