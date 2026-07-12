Бәгаји: Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләри дүшмәнин һәрәкәтләрини ајыг ҝөзләрлә изләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исмаил Бәгаји өзүнүн Х сосиал шәбәкә һесабында јазыб: Бу исти јај ҝүнләриндә Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләриндә, өлкәнин саһилләриндә, адаларында, сәрһәдләриндә вә диҝәр һәссас нөгтәләриндәки ҹәсур вәтән мүдафиәчиләри дүшмәнин һәрәкәтләрини ајыг ҝөзләрлә изләјир вә Иранын тәһлүкәсизлији вә әмин-аманлығынын кешикчиләридир.
О, вәтәнин дөјүшчүләрини вә мүдафиәчиләрини саламлајараг әлавә етди: Бу торпағы һеч бир бәһанә олмадан горумаг кими ағыр мәсулијјәти өз үзәринә ҝөтүрән бүтүн дөјүшчүләрә вә фәдакар гүввәләрә саламлар ҝөндәририк.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү һәмчинин вурғулады: "Иран халгы өлкә мүдафиәчиләринин сәмими сәјләринә, әзмкарлығына вә фәдакарлығына ҝөрә миннәтдардыр, онларын ҝүҹлү варлығы илә фәхр едир вә Уҹа Аллаһдан онлара көмәк вә уғур диләјир."
Sizin rəyiniz