СЕПАҺ АБШ-ын бир ганадлы ракетини Хүррәмабад шәһәринин әтрафында мәһв етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн сәһәр (12 ијул) дүшмәнин һүҹуму заманы бир ганадлы ракет өлкәнин ваһид һава һүҹумундан мүдафиә шәбәкәсинин табелијиндә олан Ингилаб Кешикчиләри Корпусунун мүасир вә габагҹыл аерокосмик мүдафиә системи тәрәфиндән изләнилиб вә вурулараг мәһв едилиб.
Луристанын Һәзрәт Әбүлфәзл (ә) Корпусунун јајдығы ачыгламада билдирилиб ки, сөзүҝедән ракет Хүррәмабад шәһәринин әтрафындакы Дәрә Нәсәб (Дәрә Нәсу) бөлҝәсиндә һәдәфә алынараг мәһв едилиб.
Sizin rəyiniz