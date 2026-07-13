  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

СЕПАҺ АБШ-ын бир ганадлы ракетини Хүррәмабад шәһәринин әтрафында мәһв етди

13 iyul 2026 - 19:23
Xəbər kodu: 1839826
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
СЕПАҺ АБШ-ын бир ганадлы ракетини Хүррәмабад шәһәринин әтрафында мәһв етди

Луристанын Һәзрәт Әбүлфәзл (ә) Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси Хүррәмабад шәһәринин әтрафында дүшмәнә мәхсус бир ганадлы ракетин јени аерокосмик мүдафиә системи тәрәфиндән вурулдуғуну ачыглајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝүн сәһәр (12 ијул) дүшмәнин һүҹуму заманы бир ганадлы ракет өлкәнин ваһид һава һүҹумундан мүдафиә шәбәкәсинин табелијиндә олан Ингилаб Кешикчиләри Корпусунун мүасир вә габагҹыл аерокосмик мүдафиә системи тәрәфиндән изләнилиб вә вурулараг мәһв едилиб.

Луристанын Һәзрәт Әбүлфәзл (ә) Корпусунун јајдығы ачыгламада билдирилиб ки, сөзүҝедән ракет Хүррәмабад шәһәринин әтрафындакы Дәрә Нәсәб (Дәрә Нәсу) бөлҝәсиндә һәдәфә алынараг мәһв едилиб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha