СЕПАҺ Иорданијадакы Шаһзадә Һәсән авиабазасынын јанаҹаг вә сурсат анбарларыны јерлә јексан етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәси јајдығы бәјанатда билдириб ки, Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин саһил базаларына едилән һүҹума ҹаваб олараг, Ислам дөјүшчүләри Иорданијадакы Шаһзадә Һәсән авиабазасынын бир нечә ири ракет анбарыны вә јанаҹаг чәнләрини ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә вурараг јандырылыб.
Базар ертәси, 13 ијул 2026-ҹы ил тарихиндә јајылан бәјанатын там мәтни ашағыдакы кимидир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
"Фитнәнин ахырына чыхана, дининизи Аллаһ үчүн халис едәнәдәк онларла (дүшмәнләрлә) вурушун."
Иранын гәһрәман халгы!
Сизин мөһкәм ирадәниз, 135 ҝүн әрзиндә фасиләсиз мејданда олмағыныз вә сизинлә јанашы әзиз Ираг халгынын тарихдә мисли ҝөрүнмәмиш шәкилдә һәјата кечирдији вида вә дәфн мәрасимләри дүнјаны һејрәтә ҝәтирмиш, Ислам дөјүшчүләринә руһ јүксәклији вермиш, Бөјүк Шејтаны исә тәшвишә салараг ваһимәјә салмышдыр. О, бу бөјүк мәғлубијјәтин әвәзини чыхмаг үчүн һәр ҹүр аддым атмаға чалышыр.
Өтән ҝеҹә СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин ганунсуз маршрутла һәрәкәт едән, изләмә системләрини сөндүрән вә Һөрмүз боғазында ҝәмичилијин тәһлүкәсизлијини тәһлүкә алтына алан ики ганун позан ҝәмини сахламасындан сонра, бу ганунсуз вә тәһлүкәли һәрәкәтләрин әсас тәһрикчиси олан АБШ-нин ушаг гатил ордусу бир даһа Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин саһил базаларына һүҹум едәрәк өз вәһши маһијјәтини нүмајиш етдирди.
Исламын гејрәтли дөјүшчүләри бу тәҹавүзә ҹаваб әмәлијјатынын илк мәрһәләсиндә Иорданијадакы Шаһзадә Һәсән авиабазасынын бир нечә ири ракет анбарыны вә јанаҹаг чәнләрини ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә вурараг јандырдылар.
Дөјүшчүләрин ҹаваб әмәлијјатлары давам едир вә онун нәтиҹәләри нөвбәти бәјанатларда халгын диггәтинә чатдырылаҹаг.
"Әҝәр Аллаһа јардым ҝөстәрсәниз, Аллаһ да сизә јардым едәр вә аддымларынызы мөһкәмләндирәр."
Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу, АБШ-нин Маһшәһрдәки кәнд тәсәррүфаты су насосуна һүҹумларына ҹаваб олараг әмәлијјатынын бешинҹи мәрһәләсиндә, јүксәк һүндүрлүкдә атәшлә аловланан Бәһрејнин Ҹуффәјр шәһәриндәки ишғалчы АБШ ордусунун објектләрини вә инфраструктуруну һәдәф алмагла јанашы, ҹаваб тәдбирләринин бешинҹи мәрһәләсиндә Оман Краллығындакы ФПС узаг мәнзилли һава радарыны вә ҝәми ашкарлама радарыны дағыдыҹы ракет вә дрон зәрбәләри илә һәдәфә алараг мәһв етди.
Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу әлавә олараг Һөрмүз боғазыны ҝәми һәрәкәти үчүн ачмағын јеҝанә јолунун бу боғазда ишғалчы АБШ ордусунун мүдахиләләринә сон гојмаг вә өлкәләрин саһил сулары үзәриндә суверенлијинә һөрмәт етмәк олдуғуну ачыглады.
Sizin rəyiniz