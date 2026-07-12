СЕПАҺ: Америка тәјјарәдашыјан ҝәмиләринин јанаҹаг долдурма платформалары дармадағын едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун бәјанатына ҝөрә, ушаг гатили Америка ордусунун тәҹавүзүнә ҹавабын үчүнҹү мәрһәләсиндә ИИКК-нын аерокосмик дөјүшчүләри Оманын Дугм лиманында ҝәмиләрин ложистик дәстәк мәркәзләрини вә Америка тәјјарәдашыјан ҝәмиләринин јанаҹаг долдурма платформаларыны ағыр вә ҝөзләнилмәз һүҹумла дармадағын едиб.
Бундан әввәл башга бир ачыгламада да елан едилмишди ки, ушаг гатили Америка ордусунун Иран Ислам Республикасы силаһлы гүввәләринин саһил базаларына гаршы давам едән тәҹавүзүнә ҹаваб олараг, Һөрмүз боғазында икинҹи һүҹум едән ҝәмини вурмаг вә дајандырмагла јанашы, Гәтәрин Әл-Удејд базасындакы АБШ стратежи һава мәркәзи ҹаваб әмәлијјатынын икинҹи мәрһәләсиндә баллистик ракетләрлә һәдәфә алыныб вә гырыҹы тәјјарәләрин тәмир вә техники хидмәт мәркәзи вә бу гарнизонун команданлыг мәркәзи дармадағын едилиб.
Дүнән ҝеҹә Иранын ҹавабынын биринҹи мәрһәләсиндә ИИКК-нын аерокосмик дөјүшчүләри АБШ һәрби базаларыны һәдәфә алыб. Бу мәрһәләдә ҹаваб Иорданијадакы Шаһзадә Һәсән Һава Базасындакы мүһүм һәрби инфраструктур вә објектләри һәдәфә алыб, базанын команданлыг вә идарәетмә мәркәзини вә МГ9 пилотсуз тәјјарә ангарларыны бир нечә баллистик ракетлә мәһв едиб.
Sizin rəyiniz