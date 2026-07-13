  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

ИИР Һава Һүҹумундан Мүдафиә Гүввәләри тәрәфиндән дүшмәнин "Лукас" пилотсуз тәјјарәси мәһв едилди

13 iyul 2026 - 21:16
Xəbər kodu: 1839859
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
ИИР Һава Һүҹумундан Мүдафиә Гүввәләри тәрәфиндән дүшмәнин "Лукас" пилотсуз тәјјарәси мәһв едилди

Иран Ислам Республикасы Ордусу бир ачыгламада Бәндәр Аббасда дүшмәнин "Лукас" пилотсуз тәјјарәсинин ордунун һава һүҹумундан мүдафиә гүввәләринин јер-һава ракет системи тәрәфиндән мәһв едилдијини ачыглады.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусу базар ертәси, 13 ијул тарихиндә вердији ачыгламада деди: Бир саат әввәл, өлкәнин Бәндәр Аббасдакы интеграсија олунмуш һава һүҹумундан мүдафиә шәбәкәси илә ордунун һава һүҹумундан мүдафиә гүввәләринин ҹәсур әсҝәрләри тәрәфиндән дүшмәнин "Лукас" пилотсуз тәјјарәси уғурла әлә кечирилди вә вурулду.

Һәмчинин орду бу ҝүн ачыглады: АБШ-нин тәкрарланан ганунсуз тәҹавүзүндән сонра, Иран Ислам Республикасы Ордусунун пилотсуз тәјјарәләри Күвејтдә АБШ террорчу орду гүввәләринин јерләшдирилмә вә дәстәк мәркәзини дрон һүҹумлары илә һәдәф алды.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha