Ҝүлүстан губернатору: Дүшмән һүҹумундан 24 саат сонра Ағгала көрпүсү јенидән ишә башлајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әли Әсғәр Тәһмасиби шәнбә ҝүнү билдириб: Тәһлүкәсизлик вә јенидәнгурма әмәлијјатларына башламаг үчүн тәҹили бир әмрлә зәдәләнмиш Ағгала Көрпүсү техники сынаглар вә тәһлүкәсизлик сертификатлашдырмасы апарылдыгдан 24 саатдан аз мүддәтдә јенидән ачылды вә ејни заманда әлавә јенидәнгурма әмәлијјатлары давам едир.
О, һүҹумдан бир нечә саат сонра һадисә јеринә етдији саһә сәфәринә тохунараг әлавә етди: Рабитә јолларынын сабитлијини горумаг, хидмәт тәминатыны давам етдирмәк вә инсанлар үчүн раһатлығын тәмин едилмәси әјаләт администрасијасынын приоритетләри арасында иди вә буна ҝөрә дә бүтүн иҹра һакимијјәти, јардым вә инкишаф аҝентликләриндән фасиләсиз тәдбирләр ҝөрмәләри тәләб олунурду.
Ҝүлүстан губернатору вурғулады: Әмр верилдикдән сонра ихтисаслашмыш груплар јериндә зәрәрин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәјә, тәмизләмәјә вә гијмәтләндирмәјә башладылар вә ҝеҹә-ҝүндүз сәјләрлә маршрутун ән гыса мүддәтдә јенидән ачылмасы үчүн шәраит јарадылды.
Ҝүлүстанын тәһдидләр гаршысында ҝери чәкилмәјәҹәјини вурғулајан Тәһмасиби деди: Зәдәләнмиш инфраструктурун дәрһал јенидән ачылмасы вә јенидән гурулмасы әјаләтин дүшмәнләрин мәһвинә вә тәһдидләринә гаршы практик ҹавабыдыр вә тикинти әмәлијјатларынын тамамланмасы просеси там јенидәнгурмаја гәдәр давам едәҹәк.
Дүшмән Америка сәһәр (ҹүмә ахшамы) Ағ Гала шәһристанындакы Ағ Тәкә Хан көрпүсүнүн бәзи һиссәләрини ганадлы ракетлә һәдәфә алды, лакин бу һүҹум һеч бир иткијә сәбәб олмады.
Sizin rəyiniz