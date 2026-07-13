  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Әхлаг дәрсләри

Зүһур дөврүндә рәҹ`әт вә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) интигамынын алынмасы - (Ашура Зијарәтнамәси үзәриндә тәфәккүр) 7

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ашура зијарәти вилајәт јолунун даһа дәрин мәрһәләсиндә «Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) интигамыны алмаг» истәјини «тәләбә сари» шәклиндә бәјан едир. Бу елә бир мәгамдыр ки, инсанла Имам (әлејһи сәлам) арасындакы мәсафә о гәдәр азалыр ки, Имамын ганы онун өз ганы һесаб олунур.

13 iyul 2026 - 18:45
Xəbər kodu: 1839788
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Зүһур дөврүндә рәҹ`әт вә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) интигамынын алынмасы - (Ашура Зијарәтнамәси үзәриндә тәфәккүр) 7

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha