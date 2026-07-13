Зүһур дөврүндә рәҹ`әт вә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) интигамынын алынмасы - (Ашура Зијарәтнамәси үзәриндә тәфәккүр) 7
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ашура зијарәти вилајәт јолунун даһа дәрин мәрһәләсиндә «Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) интигамыны алмаг» истәјини «тәләбә сари» шәклиндә бәјан едир. Бу елә бир мәгамдыр ки, инсанла Имам (әлејһи сәлам) арасындакы мәсафә о гәдәр азалыр ки, Имамын ганы онун өз ганы һесаб олунур.
13 iyul 2026 - 18:45
Xəbər kodu: 1839788
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz