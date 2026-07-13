Илаһи гүрб (јахынлыг) – Ашуранын бөјүк мүсибәтинә шәрик олмағын нәтиҹәси - (Ашура Зијарәтнамәси үзәриндә тәфәккүр) 8
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ашура јалныз бөјүк бир мүсибәтин рәвајәти дејил. О, инсанын Илаһи рәһмәтә, бағышланмаға вә Аллаһа јахын олмаға-гүрбә чатмасынын јолудур. Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) мүсибәтләри бәндәләрин һидајәти үчүндүр ки, инсан бу сынағын көлҝәсиндә дүнја бағлылыгларындан кечәрәк шәфаәт вә Илаһи мәһәббәт мәгамына јетишсин.
13 iyul 2026 - 18:50
Xəbər kodu: 1839792
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz