Фоторепортаж - Мәсумәји Гумда, Үч Гүввәнин иштиракы илә Ингилабын шәһид лидеринин хатирәсини анма мәрасими кечирилди
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үммәтин вә Ислам Ингилабынын шәһид лидери, Һәзрәти Ајәтуллаһул-үзма Имам Хаменеинин хатирәсини анма мәрасими базар ертәси ахшамы Мәсумәји Гумда, Һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс зијарәтҝаһынын Имам Хомејни (Аллаһ она рәһмәт етсин) адына Шәбистанында үч гүввәнин Президент апаратынын, Али Мәһкәмә Гүввәсинин вә Парламентин иштиракы илә кечирилди.
15 iyul 2026 - 19:31
Xəbər kodu: 1840751
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz