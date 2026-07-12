СЕПАҺ: Һөрмүз боғазы нөвбәти еланадәк бағланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу (СЕПАҺ) бәјанат јајараг билдириб ки, Һөрмүз боғазы нөвбәти билдиришәдәк вә АБШ-нин бу бөлҝәдәки мүдахиләләри баша чатанадәк бағланыб вә һеч бир үзән васитәнин боғаздан кечидинә иҹазә верилмәјәҹәк.
СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин бәјанатынын мәтни ашағыдакы кимидир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Әввәлки бәјанатымызда билдирмишдик ки, хариҹи гүввәләрин мүдахиләси вә Һөрмүз боғазында ҝәмиләрин һәрәкәт маршрутунун ганунсуз гајдада мүәјјәнләшдирилмәси гәтијјәтли ҹавабымызла гаршыланаҹаг вә боғазда ҝәми һәрәкәтинин артмасы просесиндә ҹидди позунтулара сәбәб олаҹаг.
Бир нечә саат әввәл бу хәбәрдарлыглара мәһәл гојулмады вә хариҹи гүввәләрин тәһрики илә бир нечә ҝәми тәсдигләнмәмиш маршрут үзрә һәрәкәт етмәјә ҹәһд ҝөстәрди. Онлар маршрутун дәјишдирилмәси вә тәсдиг олунмуш һәрәкәт истигамәти илә һәрәкәт етмәләри барәдә едилән хәбәрдарлыг вә ҝөстәришләримизә мәһәл гојмадылар.
Нәтиҹәдә, өз идентификасија системләрини сөндүрәрәк дәниз тәһлүкәсизлијини тәһлүкә алтына атан бир ҝәми хәбәрдарлыг атәши илә дајандырылды.
Бу һадисәдән сонра, биринҹиси, хариҹи гүввәләрин ганунсуз мүдахиләси нәтиҹәсиндә јаранмыш тәһлүкәсизлик вәзијјәти нәзәрә алынараг, Һөрмүз боғазы нөвбәти билдиришәдәк вә АБШ-нин бу бөлҝәдәки мүдахиләләри баша чатанадәк бағланыб вә һеч бир ҝәми вә ја диҝәр үзән васитәнин боғаздан кечидинә иҹазә верилмәјәҹәк.
Икинҹиси, әҝәр тәҹавүзкар дүшмән өзү сәбәб олдуғу бу һадисәни бәһанә едәрәк һәр һансы јанлыш аддым атса вә өлкәмизә гаршы јени тәҹавүз һәјата кечирсә, буна гәти вә даһа сәрт ҹаваб вериләҹәк, һәмчинин бөлҝәдә дүшмәнә мәхсус јени һәрби базалар һәдәфә алынаҹаг.
Белә бир мүдахиләнин бүтүн нәтиҹәләринә дүшмән АБШ–сионист вә өз әразиләрини дүшмән базаларынын бу тәһдидләр үчүн истифадәсинә верән өлкәләр ҹавабдеһ олаҹаглар.
"Гәләбә јалныз Гүдрәтли вә Һикмәт саһиби Аллаһдандыр."
Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Һәрби Дәниз Гүввәләри
Sizin rəyiniz