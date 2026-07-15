Һз. Фатимәи Мәсумәнин Һәрәминдә Мүәллимләр Ҹәмијјәти тәрәфиндән Имам Хаменеијә јас мәрасими кечирилди - Фото
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Базар ҝүнү ахшам Мүәллимләр Ҹәмијјәти (Ҹамеи Мудәррисин), Елми Мәркәзләрин Идарә Едилмәси Мәркәзи, Али Рәһбәрин Експертләр Мәҹлиси вә Елми Мәркәзләрин Идарә Едилмәси үзрә Али Шура тәрәфиндән Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс зијарәтҝаһынын Имам Хомејни адын (Аллаһ она рәһмәт етсин) Шәбистанында Ислам Ингилабынын шәһид лидери Ајәтуллаһ Хаменеинин аным мәрасими кечирилди.
15 iyul 2026 - 19:22
Xəbər kodu: 1840742
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
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