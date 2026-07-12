АБШ-ын мүһарибә тәрәфдары oлан екстримист вә сионист сенатору Линдси Граһам ЧЕЗДИ

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ сенатору Линдси Граһам Х сосиал шәбәкәсиндә јазылыб: Республикачы сенатор вә Ҹәнуби Каролина нүмајәндәси Линдси Граһамын офиси ашағыдакы ачыгламаны јајыб:
11 ијул ахшамы АБШ сенатору Линдси Граһам хәстәликдән гәфил вәфат едиб.
71 јашлы Линдси Граһам 30 илдән чохдур ки, Америка сијаси һәјатында әсас фигурлардан бири кими таныныр. О, илк дәфә АБШ-дә сијасәтә 1992-ҹи илдә Ҹәнуби Каролина Нүмајәндәләр Палатасынын үзвү кими гатылыб. О, 2003-ҹү илдә Ҹәнуби Каролина сенатору сечилиб вә 20 илдән чох Сенатда хидмәт едиб.
Конгресдә вә АБШ-дә Исраилин гәти мүдафиәчиси олан Граһамын гәфил өлүмү Исраил рәсмиләри арасында да әкс-сәда доғуруб.
Сионист режимин милли тәһлүкәсизлик назири Итамар Бен-Ҝвир вә кечмиш баш назир Нафтали Бенет дә Х сәһифәләриндә јазыблар: Бу ҝүн Исраил ән бөјүк достларындан бирини итириб.
Граһамын екстремист сијасәтинә ҝөрә Америкада бир чох рәгиби вар иди. Тәнгидчиләри вә әлејһдарлары онун вә јолдашларынын блөфләри, гејри-реал ачыгламалары вә һәрәкәтләри илә Американы лазымсыз вә истәнмәјән мүһарибәләрә апардығына инанырдылар. Сон ајларда о, һәтта өз партија үзвләри тәрәфиндән дә Ирана гаршы мүһарибәдәки дәстәкләјиҹи мөвгеләринә ҝөрә сәрт тәнгид олунуб вә о, Ирана гаршы "Американын мүһарибә машыны" адландырылыб.
Sizin rəyiniz