ҺӘМАС: Сионист режимин Иордан чајынын гәрб саһилиндәки јени шәһәрҹик планы бөлҝәнин там ишғалына јөнәлмиш ҹинајәтдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислами Мүгавимәт Һәрәкаты ҺӘМАС сионист режимин Иордан чајынын гәрб саһилинин шималында 12 мин јени мәнзил ваһидинин тикинтиси илә бағлы разылашмасыны писләјәрәк билдириб ки, бу аддым Гәрб саһилинин там илһагы лајиһәсинин бир һиссәси вә Фәләстин халгына гаршы ишғалчылыг сијасәтинин даһа да ҝүҹләндирилмәсинә хидмәт едир.
ҺӘМАС билдириб: 12 мин јени мәскунлашма ваһидинин иншасы вә мәскунлашма әразиләринин инфраструктурунун инкишафы үчүн 8 милјард шекел вәсаит ајрылмасы илә бағлы әлдә олунан разылашма Фәләстин торпагларынын јәһудиләшдирилмәси вә даһа чох ишғал едилмәси истигамәтиндә “ҹинајәткар вә тәһлүкәли” аддымдыр.
Бу гәрар сионист режимин Иордан чајынын гәрб саһили үзәриндә там нәзарәти тәмин етмәк, фәләстинлиләрә мәхсус торпаглары мүсадирә етмәк вә бу бөлҝәнин сакинләрини көчүрмәк истигамәтиндә апардығы сәјләрин давамыдыр. Һәрәкат билдириб ки, бу аддымлар АБШ-нин дәстәји вә бејнәлхалг иҹтимаијјәтин сусгунлуғу фонунда һәјата кечирилир.
Һәрәкат Фәләстин груплары арасында ваһид мөвгенин формалашдырылмасынын ваҹиблијини вурғулајараг, мүгавимәт јолунун ҝүҹләндирилмәсинә вә сионист режим кабинетинин сијасәтләринә гаршы мүбаризәнин бүтүн формаларынын ҝенишләндирилмәсинә чағырыб.
ҺӘМАС һәмчинин Иордан чајынын гәрб саһилиндә вә Гүдсдә јашајан фәләстинлиләри сионист режимә гаршы мүбаризәни ҝүҹләндирмәјә чағырыб, БМТ вә бејнәлхалг иҹтимаијјәтдән исә јалныз сөзлү гынамаларла кифајәтләнмәјәрәк, мәскунлашдырма сијасәтинин дајандырылмасы вә Фәләстин халгынын һүгугларынын мүдафиәси үчүн практики тәдбирләр ҝөрмәји тәләб едиб.
Sizin rəyiniz