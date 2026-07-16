Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бәһрејн шиәләринин лидери Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасим бәјанат јајыб.
О, јајдығы бәјанатда әһалисинин 90%-дән чохунун Шиә олан бу өлкәдә шиәләрин сијаси вә вәтәндаш һүгугларынын вәзијјәти илә бағлы хәбәрдарлыг едиб.
Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасим вурғулајыб ки, Бәһрејндә Шиә мәзһәби вә онун бүтүн дини вә тәблиғати әсаслары мөвҹудлуг тәһлүкәси вә ҹидди тәһдидлә үзләшиб.
Ајәтуллаһ Шејх Иса Гасимин бәјанатынын мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Бәһрејндә шиә вәтәндашларын сијаси һүгуглары вә онларын үмуми вәтәндаш һүгуглары ҹидди шәкилдә ашынмаја мәруз галыб. Демәк олар ки, бу һүгуглардан чох аз шеј галыб вә бу һагларын инкар едилмәси даирәси ачыг шәкилдә ҝенишләниб. Бу һүгугларын ҝери гајтарылмасы мәсәләсиндә һеч бир ҝүзәштә јер јохдур вә онларын тәләб олунмасында ҹиддијјәт давам етдирилмәлидир. Елә бир ҝүн ҝәлмәлидир ки, бу һүгуглар дини вә һүгуги бахымдан өз саһибләринә гајтарылсын.
Лакин Бәһрејндә шиә мәзһәбинин талеји, алимләрин, хәтибләрин, јазычыларын, мүәллимләрин, тәблиғатчыларын вә инсанларын дини вә фигһи суалларына ҹаваб верән бүтүн шәхсләрин вәзијјәти мөвҹудлуг тәһлүкәси вә ҹидди тәһдид алтындадыр. Бу вәзијјәт һәбсдә оланлара, әдаләтсиз һөкмләрин гурбанларына вә диҝәр шәхсләрә дә шамил олунур.
Мәҝәр бүтүн Ислам торпагларында, мүсәлман халглары вә ја мүсәлман дөвләтләри арасында зүлмү инкар едән, јахшылыға дәвәт едән вә Аллаһ наминә гәзәбләнән бир кәс вармы?!
Еј мәзлумларын јардымчысы! Бизә јардым ет. Сән бәндәләриндән залымлары вә мәзлумлары һамыдан даһа јахшы таныјансан.
Сон ајларда Бәһрејндә шиәләрә гаршы тәзјиг просеси тәһлүкәсизлик һәбсләринин артырылмасы вә дини мәһдудијјәтләрин ҝүҹләндирилмәси илә мүшајиәт олунуб. Өтән мај ајында Бәһрејн тәһлүкәсизлик гүввәләри шиәләрин јашадығы бөлҝәләрә басгын едәрәк бир сыра дин хадимләрини вә дини фәаллары мәһкәмә гәрары тәгдим етмәдән һәбс едиб вә намәлум јерләрә апарыблар.
Һәмчинин Мәһәррәм ајы әрәфәсиндә бу өлкәнин шиәләринә гаршы дини мәһдудијјәтләрин ҝүҹләндирилмәси илә бағлы мәлуматлар јајылыб. Бу мәлуматлара әсасән, шиә дин хадимләри, хәтибләр вә мәддаһлар чағырылараг сорғу-суал едилиб вә онлардан дини мәрасимләр заманы бәзи мөвзулары ҝүндәмә ҝәтирмәмәк барәдә өһдәлик алыныб.
Бундан әлавә, матәм мәрасимләринин кечирилмәси, чыхышларын мүддәти вә Бәһрејн вәтәндашларынын Иран вә Ирага сәфәрләри илә бағлы мәһдудијјәтләр тәтбиг едилиб.
Бәһрејнин сијаси груплары вә инсан һүгуглары фәаллары бу тәдбирләри писләјәрәк, һәбс олунанларын дәрһал азад едилмәсини, өзбашына һәбсләрә сон гојулмасыны вә бу өлкәнин шиә иҹмасына гаршы һәјата кечирилән тәһлүкәсизлик сијасәтинин вә тәтбиг олунан мәһдудијјәтләрин дајандырылмасыны тәләб едибләр.
Sizin rəyiniz