Јәмәнин ҹавабы ҝеҹикмәди, Сәна Сәудијјә вәһһаби режиминә давамлы ракет зәрбәси ендирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реҝион медиасынын мәлуматына ҝөрә, Јәмәндән Сәудијјә вәһһаби режимин Әбһа һава лиманы истигамәтиндә бир нечә ракет бурахылыб.
Јәмәнин һүҹумундан сонра Сәудијјә Әрәбистанынын Әбһа һава лиманында бүтүн учушлар тамамилә дајандырылыб.
Һәмчинин билдирилиб ки, Сәудијјә Әрәбистанынын Әсир шәһәриндә ардыҹыл партлајыш сәсләри ешидилиб.
Јәмән мүгавимәти бу һүҹумлары Сәудијјә Әрәбистанынын тәҹавүзүнә ҹаваб кими ачыглајыб.
Гејд едәк ки, АБШ вә ишғалчы сионист режими Иран Ислам Республикасы вә онун бөлҝәдәки мүттәфигләри илә мүбаризәдә баҹармадыглары үчүн бөлҝәдәки вәһһаби краллыгларына тапшырыглар верәрәк Иран вә Јәмәнә һүҹумлар тәшкил етмәләрини тәләб едибләр. Бу барәдә Трамп өтән ҝүнкү чыхышында билдириб.
Sizin rəyiniz