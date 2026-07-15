  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Пезешкиан Трампын бошбоғазлыгларына ҹаваб верди: Бу ҹүр әдәбсиз сөзләр онлара јарашыр, Иран халгына јох

15 iyul 2026 - 18:44
Xəbər kodu: 1840703
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Пезешкиан Трампын бошбоғазлыгларына ҹаваб верди: Бу ҹүр әдәбсиз сөзләр онлара јарашыр, Иран халгына јох

Президен: Иранымызы парчалајыб һиссәләрә ајырмаг истәјәнләр ҝөрәсән һара чатдылар? Биз инанырыг ки, вәтәнимизин һәр гарышыны әмәли шәкилдә мүдафиә етмәлијик. Бу ҹүр әдәбсиз сөзләр јалныз онларын өзүнә јарашыр, Иран халгына јох.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Президенти Мәсуд Пезешкиан АБШ Президенти Доналд Трампын сон бошбоғазлыглары илә бағлы суала ҹавабында билдириб: Иран өз торпағынын һәр гарышыны әмәли шәкилдә мүдафиә едәҹәјинә инаныр вә бу ҹүр әдәбсиз ифадәләр јалныз онлара лајигдир, Иран халгыны дејил.

ИРНА-нын сијаси мүхбиринин вердији мәлумата ҝөрә, Мәсуд Пезешкиан чәршәнбә ахшамы Доналд Трампын сәсләндирдији бошбоғазлыгларла бағлы суала ҹаваб верәрәк дејиб: Дүшмәнин сајыгламалары вә тәһгирамиз риторикасынын давам етмәси тәбиидир. Амма онлар дөјүш мејданында өз мәгсәдләринә наил ола билибләрми?

Президент даһа сонра билдириб ки, Иранымызы парчалајыб һиссәләрә ајырмаг истәјәнләр ҝөрәсән һара чатдылар? Биз инанырыг ки, вәтәнимизин һәр гарышыны әмәли шәкилдә мүдафиә етмәлијик. Бу ҹүр әдәбсиз сөзләр јалныз онларын өзүнә јарашыр, Иран халгына јох.

Президент һазыркы шәраитдә өлкә дахилиндә бирлик вә һәмрәјлијин горунмасынын ваҹиблијини вурғулајараг дејиб: Ҹәмијјәтдә ихтилаф вә парчаланма јарадан истәнилән давраныш вә һәрәкәт бизим ҝүҹүмүзү азалдаҹаг.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha