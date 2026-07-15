Бәгаји: АБШ-нин Һөрмүзганда әтраф мүһитин мүһафизәси постуна һүҹуму мүһарибә ҹинајәтидир

15 ијул, чәршәнбә ҝүнү сәһәр Исмајыл Бәгаји Х сосиал шәбәкәсиндәки месажында АБШ-нин 14 ијул 2026-ҹы ил, чәршәнбә ахшамы, Һөрмүзган әјаләти дә дахил олмагла өлкәмизин бәзи һиссәләринә гаршы һәрби тәҹавүзүнә тохунараг јазыб ки, бу да Һаҹыабад шәһристанында бир әтраф мүһит мүдафиәчисинин аиләсинин үч үзвүнүн шәһид олмасына сәбәб олуб: АБШ-нин иранлылара гаршы ҹинајәтләринин сијаһысы һәр ҝүн узаныр вә һәр кечән ҝүн Америка Ирана гаршы нифрәтинин јени бир пәрдәсини ҝөстәрир; Чәршәнбә ахшамы сәһәри АБШ террорчу ордусу Һөрмүзганын шималындакы Һаҹыабад шәһристанынын Сејид Ҹәвзәр кәндиндә әтраф мүһитин мүһафизәси үзрә ән јүксәк поста һүҹум едиб вә чалышган әтраф мүһит мүдафиәчиси ҹәнаб Ҹавад Һәсәнзадәнин аиләсинин үч үзвүнү шәһид едиб.
О әлавә етди: "Бу, Американын сон дөрд ај јарым әрзиндә төрәтдији дәһшәтли мүһарибә ҹинајәтләринин јалныз сон нүмунәсидир. Бу ҹинајәтләр 28 феврал 2026-ҹы илдә Теһранда, Минабда, Ламирддә вә саир јерләрдә Иран лидерләринин, ушагларынын, гадынларынын вә кишиләринин өлдүрүлмәси илә башлады."
Багаји вурғулады: "Һәр јени ҹинајәт иранлылары әдаләти бәрпа етмәк вә бу ҹинајәтләрин ҝүнаһкарларыны вә командирләрини ҹәзаландырмаг үчүн даһа да гәтијјәтли едир."
Sizin rəyiniz