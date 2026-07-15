Теһран вә Бағдад рабитә инфраструктуруну ҝүҹләндирмәк вә Әрбәин зәвварларына арзуолунан хидмәтләри ҝөстәрмәк барәдә разылыға ҝәлибләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рабитә вә Информасија Технолоҝијалары назири Сејид Сәттар Һашими бу ҝүн (чәршәнбә, 15 ијул) Бағдада сәфәри заманы Ирагын рабитә назири Мустафа Ҹаббар Синд илә ҝөрүшүб сөһбәт етди.
Рабитә назири Ираг һөкумәти вә халгына ев саһиблији етдијинә ҝөрә миннәтдарлығыны билдирәрәк деди: Иран вә Ирагын дәрин ортаг мәдәни, тарихи вә сивилизасија көкләри вар вә биз бу уникал потенсиалдан ики өлкә арасында әмәкдашлығы ҝенишләндирмәк үчүн истифадә етмәлијик.
О, һәмчинин шәһид олан ингилаб лидеринин Ирагда мөһтәшәм ҹәназә мүшајиәти мәрасими вә вида мәрасимини јүксәк гијмәтләндирәрәк деди: Иран халгы Ирагын мүхтәлиф шәһәрләриндә кечирилән мәрасимләри медиа васитәсилә ҝениш шәкилдә изләјиб вә Ираг һөкумәти вә халгынын дәстәјини јүксәк гијмәтләндирир.
Һашими һәмчинин Ираг Рабитә Назиринин тәјин олунмасыны тәбрик едиб вә ики өлкә арасында рабитә вә информасија технолоҝијалары саһәсиндә әмәкдашлығын әввәлкиндән даһа чох инкишаф едәҹәјинә вә ики өлкә халгына даһа јахшы хидмәт ҝөстәрмәк үчүн бирҝә имканлардан истифадә едә биләҹәјимизә үмид етдијини билдириб.
Иранын кибертәһлүкәсизлији илләрлә дахили потенсиала гојулан инвестисијанын нәтиҹәсидир.
Рабитә Назири киберһүҹумларла мүбаризәдә Иран Ислам Республикасынын тәҹрүбәсини тәсвир едәрәк деди: Сон мүһарибә заманы тәһлүкәсизлик органларынын рәјинә әсасән тәтбиг едилән мүвәггәти интернет мәһдудијјәтләри истисна олмагла, өлкәнин рабитә шәбәкәсиндә һеч бир еффектив фасилә олмады вә халга рабитә хидмәтләри мүвафиг сабитликлә тәмин едилди.
О, сөзүнә давам едәрәк деди: “Сон илләрдә өлкәнин елит тәбәгәси вә билик әсаслы ширкәтләри киберһүҹумлара гаршы мүбаризә апармаг үчүн чохсајлы һәлләр һазырлајыблар вә бу ҝүн демәк олар ки, һәр јени технолоҝијада Иранын өзәл сектору тәрәфиндән уғурлу вә јерли бир нүмунә һазырланыб вә тәтбиг олунуб.”
Иранын рәгәмсал игтисадијјатдакы ирәлиләјишләринә тохунан Һашими билдириб: “Електрон тиҹарәт платформалары, ағыллы нәглијјат, видео мәзмун нүмајиш платформалары, јерли маршрутлашдырыҹылар вә онларла диҝәр рәгәмсал хидмәт бу ҝүн иҹтимаијјәт тәрәфиндән мүсбәт гаршыланыб вә бу, Иранын рәгәмсал игтисадијјат екосистеминин јеткинлијини ҝөстәрир.”
Sizin rəyiniz