  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Песков: Фарс көрфәзиндә вәзијјәт писләшмәјә доғру ҝедир / Дүнја нараһат олмаја билмәз

16 iyul 2026 - 14:31
Xəbər kodu: 1841020
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Песков: Фарс көрфәзиндә вәзијјәт писләшмәјә доғру ҝедир / Дүнја нараһат олмаја билмәз

Кремлин сөзчүсү Песков билдириб: “Тәәссүф ки, Фарс көрфәзиндә вәзијјәт һеч бир шәкилдә сабит дејил вә јенидән писләшмә мәрһәләсинә дахил олуб. Бу вәзијјәт дүнјанын нараһатлығына сәбәб олмаја билмәз.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дмитри Песков чәршәнбә ҝүнү журналистләрин суалыны ҹавабландыраркән әлавә едиб: “Бу вәзијјәт дүнјанын нараһатлығына сәбәб олмаја билмәз.”

О, Украјна мүнагишәсинин һәллиндә АБШ-нин васитәчилик перспективләри илә бағлы верилән суала ҹавабында гејд едиб: Һазырда америкалылар башга мәсәләләрлә мәшғулдурлар.

Кремлин сөзчүсү әлавә едиб: “Биз Вашингтонла әлагә каналларымыз васитәсилә белә месажлар алырыг ки, америкалылар гаршыларында дуран ҹари мәсәләләри һәлл етдикдән сонра Украјна мәсәләсинин һәллиндә васитәчилик фәалијјәтләрини давам етдирмәк истәјирләр.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha