Песков: Фарс көрфәзиндә вәзијјәт писләшмәјә доғру ҝедир / Дүнја нараһат олмаја билмәз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Дмитри Песков чәршәнбә ҝүнү журналистләрин суалыны ҹавабландыраркән әлавә едиб: “Бу вәзијјәт дүнјанын нараһатлығына сәбәб олмаја билмәз.”
О, Украјна мүнагишәсинин һәллиндә АБШ-нин васитәчилик перспективләри илә бағлы верилән суала ҹавабында гејд едиб: Һазырда америкалылар башга мәсәләләрлә мәшғулдурлар.
Кремлин сөзчүсү әлавә едиб: “Биз Вашингтонла әлагә каналларымыз васитәсилә белә месажлар алырыг ки, америкалылар гаршыларында дуран ҹари мәсәләләри һәлл етдикдән сонра Украјна мәсәләсинин һәллиндә васитәчилик фәалијјәтләрини давам етдирмәк истәјирләр.”
Sizin rəyiniz