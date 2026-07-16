ИИР Хариҹи Ишләр Назирлији кичик Британија сәфиринә НОТА верди: Лондонун ИИКК-ја гаршы дүшмәнчилик һәрәкәти ҹавабсыз галмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Кичик Британија һөкумәтинин Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун адыны "Дөвләт Тәһдидләринә Гаршы Мүбаризә Гануну"на дахил етмәкдә әсассыз һәрәкәтиндән сонра, Теһрандакы Британија сәфири Һуҝо Сһортер чәршәнбә ҝүнү Хариҹи Ишләр Назирлијинин Гәрби Авропа үзрә баш директору вә назир көмәкчиси Әлирза Јусифи тәрәфиндән Хариҹи Ишләр Назирлијинә чағырылыб вә Иран Ислам Республикасынын бу дүшмәнчилик һәрәкәтинә гаршы сәрт етиразы она чатдырылыб.
Бу чағырышда Хариҹи Ишләр Назирлијинин Гәрби Авропа үзрә баш директору Британија Дахили Ишләр Назиринин өлкә парламентиндә Иран Ислам Республикасына гаршы вердији јерсиз ачыгламалары сәрт шәкилдә тәнгид едиб вә вурғулајыб: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусуна гаршы әсассыз иддиалар ирәли сүрмәк мәсулијјәтсиз бир һәрәкәтдир вә Британија һөкумәтинин бејнәлхалг өһдәликләринә вә дөвләтләр арасында мүнасибәтләри тәнзимләјән фундаментал принсипләрә зиддир.
О әлавә едиб: Бу әсассыз иддиалар Британијанын узун мүддәтдир Иран әлејһинә террорчу груплар вә шәбәкәләрин лидерләри вә елементләри үчүн сығынаҹаг олдуғу бир вахтда ирәли сүрүлүр.
Sizin rəyiniz