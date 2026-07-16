  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Арашдырма

Финанcиал Тajмс : Трампын Ирана гаршы мүһарибәни јенидән башламасы АБШ-јә гәләбә вәд етмир

16 iyul 2026 - 17:35
Xəbər kodu: 1841086
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Финанcиал Тajмс : Трампын Ирана гаршы мүһарибәни јенидән башламасы АБШ-јә гәләбә вәд етмир

Финанcиал Тajмс гәзети дәрҹ етдији һесабатда јазыб: АБШ Президенти Доналд Трамп Ирана гаршы һүҹумлары јенидән башлатмагла һәдәләдији бир вахтда, АБШ-нин гәләбә газанаҹағына даир һеч бир перспектив ҝөрүнмүр вә бу, хүсусилә өлкәдә аралыг сечкиләринин јахынлашдығы дөврдә ағыр нәтиҹәләрә сәбәб ола биләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Трамп бу һәфтә Иранын бәзи бөлҝәләринә һүҹумларын јенидән башланаҹағыны ачыгладығы һалда, өтән ај АБШ илә Иран арасында атәшкәсин узадылмасыны вә Һөрмүз боғазынын јенидән ачылмасыны алгышламыш, дүнја ҝәмиләринә "мүһәррикләринизи ишә салын" чағырышы етмиш вә Јахын Шәрг өлкәләринә мүраҹиәтлә демишди: "Гој нефт ахмаға давам етсин!"

ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, гәзетин тәһлилчиси Трампын мөвгејини јенидән дәјишмәсинә вә дүнән Иранын даһа чох нөгтәсинин һәдәфә алынаҹағы илә бағлы сәрт бәјанатына тохунараг јазыр: АБШ президентинин бу ҹәсарәтли риторикасына бахмајараг, јени ҝәрҝинлијин игтисади, сијаси вә дипломатик хәрҹләрини, хүсусилә нојабр ајында кечириләҹәк аралыг сечкиләри јахынлашдығы бир вахтда, неҹә идарә етмәји планлашдырдығы ајдын дејил.

Гәзетә данышан республикачы стратег Рон Бонҹиан билдириб: Ҝөрүнүр, Трамп Иран мәсәләсиндә јолун сонуна ҝәлиб. Реаллыг будур ки, бу мәсәләнин һәлли заман апараҹаг. Бу гаршыдурманын баша чатмасы ајларла, һәтта илләрлә давам едә биләр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha