Полковник Ибраһим Зүлфүгари: Инфраструктура зәрбә ендирсәниз, биз дә бөлҝәдә галан һәр һансы бир инфраструктура зәрбә ендирәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын сөзчүсү Иран Ислам Республикасынын һеч бир һалда АБШ-нин Һөрмүз боғазына мүдахиләсинә иҹазә вермәјәҹәјини вурғулајараг хәбәрдарлыг етди ки, әҝәр АБШ Иран инфраструктуруна гаршы һәр һансы бир тәһдид тәтбиг едәрсә, АБШ вә онун реҝиондакы мүттәфигләринин галан бүтүн инфраструктуру Иран Ислам Республикасы силаһлы гүввәләринин бөјүк вә дағыдыҹы ҹавабы илә һәдәфә алынаҹаг.
Полковник Ибраһим Зүлфүгаринин чыхышынын там мәтни беләдир:
Рәһман вә Рәһим олан Аллаһын ады илә
Ҹинајәткар Америка дүшмәнчилијә вә бөлҝәни тәһлүкәли сахламаға давам едир.
Әввәлҹә бир даһа вурғуланыр ки, һеч бир һалда вә һеч бир шәкилдә хариҹи вә реҝиондан кәнар бир өлкә олараг Американын Һөрмүз боғазына мүдахилә етмәсинә иҹазә вермәјәҹәјик. Бу, Иранын мәғлубедилмәз гырмызы хәттидир.
Бош сөзләрлә долу олан АБШ президентинин Ислами Иранынын инфраструктуруну һәмин өлкәнин тәҹавүзкар ордусу тәрәфиндән һәдәфә алмагла бағлы сон тәһдидләри һәјата кечириләрсә, Иранын нәҹиблијинә ујғун олараг һәлә дә тохунулмамыш һәр шеј - јәни бөлҝәдәки бүтүн инфраструктур - Иран Ислам Республикасынын ҝүҹлү силаһлы гүввәләринин полад зәрбәләри алтында әзиләҹәк; беләликлә, онлардан һеч бир из галмајаҹаг вә санки әввәлдән һеч вахт мөвҹуд олмајыблар.
Ҹаһил дүшмән билмәлидир: Бизим үчүн мөһтәшәм ан, чәкинмәк аны дејил. Иран силаһлы гүввәләриндән баш верәҹәкләр бәрабәр зәрбә дејил, үстүн зәрбә олаҹагдыр. Зәрбәләр әввәлкиндән даһа шиддәтли, даһа ҝениш јајылмыш вә даһа дағыдыҹы олаҹаг. Һеч вахт тәслим олмајан бир милләтин гәзәб атәши тәҹавүзкарын әлләрини јандыраҹаг.
Гәләбә анҹаг јенилмәз гүдрәт, һикмәт саһиби олан Аллаһдандыр.
"Али-Имран" сурәси, 126-ҹы ајә.
Sizin rəyiniz