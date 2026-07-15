Иран Ислам Республикасынын Гуру Гошунларынын 7 шәһидинин адлары ачыгланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәси јағы дүшмән үнсүрләринин өлкәмизә гаршы апардығы мүһарибәнин ҹанлы иткиләри һаггында ачыглама вериб.
Бу ачыгламада билдирилир: АБШ ордусу бу ҝүн сәһәр саатларында 13 ракет атараг бу гүввәләрә мәхсус Бәмпур рајонундакы һәрби һиссәләрдән бирини һәдәфә алыб. Нәтиҹәдә Ираншәһр 388-ҹи бригадасынын 7 нәфәр даими вә мүддәтли һәрби гуллугчусу шәһид олуб, 13 нәфәр исә јараланыб.
Бу һүҹум заманы баш ҝизир Фәршад Әләви, баш ҝизир Рза Шәфии, мүддәтли һәрби гуллугчулар Әлирза Гасими, Һүсејн Ҹәфәри, Аббас Һәсәншаһи, Аббас Һүсамәддини вә Әбүлфәзл Моллааји шәһадәт мәгамына јүксәлибләр.
Sizin rəyiniz