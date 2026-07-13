Линдси Граһамын өлүмү сионист режим үчүн ағыр шок олду; Нетанјаһу АБШ-а сәфәр әрәфәсиндәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режим медиасы Линдси Граһамын гәфил өлүмүнү бу режимин рәһбәрләри вә сијаси елитасы үчүн ҹидди шок кими гијмәтләндириб вә һесаб едир ки, бу һадисә ҝәләҹәкдә Вашингтон–Тел-Әвив мүнасибәтләриндәки сијаси һесабламалара тәсир ҝөстәрә биләр.
Бу чәрчивәдә сионист режимин 12-ҹи телеканалына данышан сијаси мәнбәләр билдирибләр ки, һәмин режимин баш назири Бенјамин Нетанјаһу Исраил тәрәфдары олан бу сенаторун дәфн мәрасиминдә иштирак етмәк үчүн АБШ-јә сәфәр етмәји нәзәрдән кечирир.
Һәмин мәнбәләрин сөзләринә ҝөрә, сәфәр баш тутаҹағы тәгдирдә, Нетанјаһунун Доналд Трампла ҝөрүшү дә програмда олаҹаг. Бу исә Граһамын сионист режимин рәһбәрләри илә АБШ-дәки сијаси даирәләр арасындакы шәхси вә сијаси әлагәләрдә ојнадығы ролун әһәмијјәтини ҝөстәрир.
АБШ медиасы Граһамы Республикачылар Партијасынын нүфузлу сималарындан бири кими тәгдим едиб. Лакин Исраил медиасынын реаксијалары әсасән онун сионист режимә ҝөстәрдији хүсуси дәстәјә вә онун мүһарибә тәрәфдары сијасәтинә јөнәлиб.
Һәмчинин сионист режимин 14-ҹү телевизија каналы хәбәр вериб ки, Граһамын өлүм хәбәри Исраилин сијаси даирәләрини һејрәтә салыб. Бу канал вурғулајыб ки, о, садәҹә олараг “Исраилин досту” дејилди, әксинә, АБШ-нин Исраилә мүнасибәтдә сијасәтинин формалашдырылмасында тәсирли рол ојнајан сијасәтчиләрдән бири һесаб олунурду.
Бу медианын јаздығына ҝөрә, Граһам “Тејлор Форс” ганунунун әсас тәртибатчыларындан бири олуб вә АБШ-нин Фәләстин Мухтаријјәтинә малијјә јардымларынын дајандырылмасында әсас рол ојнајыб.
Граһамын Ирана гаршы сәрт вә ифрат мөвгеләри
О, һәмчинин АБШ-нин Исраилә һәрби јардымынын давам етдирилмәсинин, “Дәмир Ҝүнбәз” дә дахил олмагла мүдафиә системләринин инкишаф етдирилмәсинин вә Вашингтонла Тел-Әвив арасында тәһлүкәсизлик әмәкдашлығынын ҝүҹләндирилмәсинин әсас тәрәфдарларындан бири һесаб олунурду.
и24 Нjyс каналы да Граһамы “Исраилин һәгиги досту” кими тәсвир едиб вә онун сон мөвгеләринә тохунараг јазыб: Бу сенатор дәфәләрлә вурғулајыб ки, өләҹәјим ҝүнә гәдәр Исраилин јанында олаҹағам. Бу медиа әлавә едиб ки, һәтта бәзи республикачылар АБШ-нин Исраилә јардымынын азалдылмасыны истәдикләри бир вахтда белә, Граһам белә бир аддымы “бөјүк сәһв” һесаб едирди.
Граһам Ирана мүнасибәтдә дә АБШ-нин ән сәрт сијасәтчиләриндән бири һесаб олунурду вә даим сионист режимин Теһрана гаршы мөвгеләрини дәстәкләјирди. О, дәфәләрлә максимум тәзјигин тәтбиг едилмәсини, Иранын сијаси системинин дәјишдирилмәсини вә дипломатик јолларын уғурсуз олмасы һалында һәрби вариантдан истифадә едилмәсини тәләб етмишди. Исраил медиасы һесаб едир ки, Граһам сон ајларда Трампы Теһрана гаршы даһа сәрт мөвгеләр гәбул етмәјә тәшвиг едән ән мүһүм шәхсләрдән бири олуб.
Маарив гәзети дә јајдығы һесабатда Граһамы АБШ вә Исраилин ортаг тәһлүкәсизлик сијасәтинин ән нүфузлу мемарларындан бири кими тәсвир едиб вә јазыб ки, о, өтән онилликләр әрзиндә Ирана гаршы һәрби әмәлијјатларын һәјата кечирилмәсинин вә ики тәрәф арасында мүдафиә әмәкдашлығынын инкишаф етдирилмәсинин ән мүһүм тәрәфдарларындан бири олуб.
Гәзза мүһарибәсиндә сионист режимә дәстәк
Граһам Гәзза мүһарибәси заманы да Исраил режиминин әсас тәрәфдарлары сырасында јер алырды. О, Гәззада ҺӘМАС-ын галмасына ҝәтириб чыхараҹаг истәнилән разылашмаја гаршы чыхырды вә АБШ Сенатында ҺӘМАС-ын Гәззанын сијаси вә һәрби структурундан тамамилә чыхарылмасыны вурғулајан гәтнамәнин тәшәббүскарларындан бири иди.
Һәмчинин Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәси тәрәфиндән Бенјамин Нетанјаһунун һәбсинә даир гәрар чыхарылдыгдан сонра, Граһам бу мәһкәмәни “тәһлүкәли тәһдид” адландырыб вә она гаршы санксијаларын тәтбиг едилмәсини тәләб едиб.
Бу ҝениш дәстәкләрә бахмајараг, Граһам бәзи мәсәләләрдә Исраилин сағчы һөкумәтләри илә фикир ајрылығына малик иди. О, Иордан чајынын гәрб саһилинин илһагы планы илә бағлы хәбәрдарлыг едиб вә бунун нәтиҹәләрини Исраилин ҝәләҹәји үчүн чох тәһлүкәли кими гијмәтләндирмишди.
Нетанјаһунун еһтимал олунан сәфәри вә Вашингтон–Тел-Әвив мүнасибәтләриндә јаранан бошлуг
Бенјамин Нетанјаһунун АБШ-јә сәфәр етмәк вә Линдси Граһамын дәфн мәрасиминдә иштирак етмәк барәдә јекун гәрар вермәсини јалныз Исраилин көһнә тәрәфдарларындан биринин дәфн мәрасиминдә иштиракла мәһдудлашан мәрасим характерли сәфәр кими гијмәтләндирмәк олмаз. Граһам сон илләрдә һәм Трампа бирбаша чыхышы олан, һәм дә Исраил һөкумәтинин там етимадыны газанмыш азсајлы сијасәтчиләрдән бири олуб. О, Иран вә Гәзза мәсәләләриндән тутмуш әрәб өлкәләри илә мүнасибәтләрин нормаллашдырылмасына гәдәр бир сыра һәссас мөвзуларда васитәчи вә әлагәләндириҹи рол ојнајыб.
Бу бахымдан, Граһамын өлүмү Нетанјаһунун һөкумәти илә Трампа јахын чеврә арасында мөвҹуд олан гејри-рәсми әлагә каналларында мүһүм бошлуг јарада биләр. Белә бир вәзијјәтдә еһтимал олунур ки, Нетанјаһу АБШ-јә сәфәриндән Трамп вә диҝәр нүфузлу республикачы шәхсләрлә мүзакирәләр апармаг, јаранмыш сијаси бошлуғун неҹә арадан галдырылмасы вә реҝионда ҝәләҹәк һадисәләрлә бағлы мөвгеләрин әлагәләндирилмәси мәсәләләрини мүзакирә етмәк үчүн истифадә едәҹәк.
Sizin rəyiniz