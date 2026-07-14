Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу Иорданија халгына месаж үнванлады: АБШ базаларыны өлкәниздән чыхардын

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәси Иорданија халгына үнванланмыш бәјанатда билдириб: Бу ҝүн сәһәр тездән Ислам дөјүшчүләри, "Нәср 2" әмәлијјатынын икинҹи далғасынын үчүнҹү мәрһәләсиндә, "Ја ләсаратил-Һусәјн (ә)" (Еј Имам Һүсејнин (ә) ганынын интигамыны алан) рәмзи илә әразиниздә ушаг гатили Америка ордусу тәрәфиндән ишғал едилмиш вә бизә һүҹум етмәк үчүн истифадә едилән һава базасында дүшмән Американын јерләшдији мүһүм објектләри вә мөвгејини баллистик ракетләрлә һәдәфә алыб вә Америка ҹинајәткарларыны һәрәкәтләринә ҝөрә ҹәзаландырыблар.
Бәјанатда дејилир: Бу тәҹавүзләрин илк ҝүнүндә тәкәббүрлү Америка режими ејни базалардан истифадә едәрәк Минабда 168 ҝүнаһсыз мәктәблини вә онларын мүәллимләрини тикә-тикә едибләр.
ИИКК бәјанатында билдириб: "Сиз чох јахшы билирсиниз ки, өлкәнизлә нәинки һеч бир дүшмәнчилијимиз јохдур, һәм дә сизи, нәҹиб халгынызы чох севирик. Сиз, диҝәр милләтләрдән даһа чох, Фәләстин халгынын ағрысыны вә мәзлумлуғуну баша дүшүрсүнүз вә АБШ-нин бирбаша мүдахиләси илә Гәззада ијирми мин ушаг да дахил олмагла јетмиш мин фәләстинлинин гәтлиамында сионист режимин ҹинајәтләриндән хәбәрдарсыныз. Бу гәтлиам АБШ-нин бирбаша мүдахиләси илә һәјата кечирилиб. Америка ишғал базаларынын реҝиондан чыхарылмасы илә бағлы ҹидди тәләбиниз Фәләстин халгынын хилас едилмәсиндә вә бөлҝәјә тәһлүкәсизлијин гајтарылмасында бөјүк көмәкдир. Иорданијанын башынын уҹалығы бизим арзумуздур."
Sizin rəyiniz