Јәмән, Сәудијјә вәһһаби режиминин Сәна һава лиманына етдији һүҹумун ҹавабсыз галмајаҹағыны билдирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин рәсми сөзчүсү бригада ҝенералы Јәһја Сәри билдириб ки, Сәудијјә вәһһаби режими Сәна Бејнәлхалг Һава Лиманына бир нечә һава һүҹуму һәјата кечирмәклә “ҝәрҝинлијин азалдылмасы мәрһәләсини” баша чатдырыб.
О, вердији бәјанатда бу һүҹумлары “ачыг вә залым тәҹавүз” адландырыб вә билдириб ки, Сәудијјә Әрәбистаны һөкумәти бу аддымын нәтиҹәләри илә бағлы там мәсулијјәти өз үзәринә ҝөтүрмәлидир.
Јәһја Сәри вурғулајыб: Бу тәҹавүз ҹавабсыз вә ҹәзасыз галмајаҹаг вә Јәмән Силаһлы Гүввәләри бу һүҹумлара ҹаваб верәҹәк.
Бу мөвге Јәмән медиасынын Сәна Бејнәлхалг Һава Лиманына һава һүҹуму һәјата кечирилдији вә бу һава лиманынын учуш золағынын бир нечә дәфә һәдәфә алындығы барәдә мәлумат јајмасындан сонра ачыгланыб.
Гејд едәк ки, АБШ вә ишғалчы сионист режими Иран Ислам Республикасы вә онун бөлҝәдәки мүттәфигләри илә мүбаризәдә баҹармадыглары үчүн бөлҝәдәки вәһһаби краллыгларына тапшырыглар верәрәк Иран вә Јәмәнә һүҹумлар тәшкил етмәләрини тәләб едибләр. Бу барәдә Трамп өтән ҝүнкү чыхышында билдириб.
Sizin rəyiniz