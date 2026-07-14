СЕПАҺ: АБШ ордусунун Бешинҹи Дәниз Донанмасынын һава нәзарәт радары мәһв едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Идарәси “Нәср-2” әмәлијјатынын 8 сајлы бәјанатында билдириб: СЕПАҺ-ын Дәниз Гүввәләри вә Аерокосмик Гүввәләринин дөјүшчүләри Бәһрејндә јерләшән “бөјүк шејтанын” Бешинҹи Дәниз Донанмасына ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә һүҹум едәрәк һәмин донанманын јанаҹаг анбарларыны јандырыблар. Һәмчинин “Патриот” радары, донанманын һава нәзарәт радары вә Ҹ-РАМ еркән хәбәрдарлыг радар системи һәдәфә алынараг мәһв едилиб.
Бундан әввәл СЕПАҺ-ын 7 сајлы бәјанатында билдирилмишди ки, дүшмәнин тәҹавүзүнә ҹавабын биринҹи мәрһәләсиндә СЕПАҺ-ын Дәниз Гүввәләринин гәһрәман дөјүшчүләри “Нәср-2” әмәлијјатынын икинҹи далғасында “Еј Һүсејнин ганынын гисасыны аланлар” шүары илә Бәһрејндәки Ҹүфејр базасында јерләшән бир нечә силаһ-сурсат тәминаты анбарыны, пејк рабитәси мәркәзини вә АБШ һәрбчиләринин јашајыш бинасыны ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә һәдәфә алараг мәһв едибләр.
Sizin rəyiniz