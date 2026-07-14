Иран Тәһлүкәсизлик Шурасына мәктуб үнванлајараг АБШ-ын мәсулијјәтә ҹәлб олунмасыны тәләб едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирәвани БМТ-нин Баш катиби, ејни заманда Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдри олан Антонио Гутеррешә үнванладығы мәктубда "АБШ тәрәфиндән Исламабад Анлашма Меморандумунун фундаментал шәкилдә позулмасы вә Ирана гаршы давам едән тәҹавүзкар һәрәкәтләри" илә бағлы билдириб. "АБШ нәинки Анлашма Меморандумуну имзаладыгдан дәрһал сонра вә демәк олар ки, өһдәликләрини јеринә јетирмәјиб, һәм дә онун фундаментал принсипләрини вә сүтунларыны актив вә систематик шәкилдә сарсыдыб".
14 iyul 2026 - 23:28
Xəbər kodu: 1840346
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иран Ислам Республикасынын Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатындакы сәфири вә даими нүмајәндәси Әмир Сәид Ирәвани АБШ-нин Исламабад Анлашма Меморандумуну позмасындан сонра базар ертәси ҝүнү јерли вахтла БМТ-нин Баш катибинә вә Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәдринә мәктуб ҝөндәриб.
Sizin rəyiniz