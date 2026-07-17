  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Сијонизим

ШОК!!! Исраилдә һәрби хидмәт бөһраны; Јәһуди јәһудини гырыр. Һәридиләр автомобил јолуну бағладылар \ Видео

17 iyul 2026 - 16:26
Xəbər kodu: 1841341
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
ШОК!!! Исраилдә һәрби хидмәт бөһраны; Јәһуди јәһудини гырыр. Һәридиләр автомобил јолуну бағладылар \ Видео

Ултра-Ортодокслар (һәридиләр) һәрби хидмәтдән јајынмаг иттиһамы илә бир нечә диндашларынын һәбс едилмәсинә етираз олараг, автомобил јолларыны вә Бәни-Брак шәһәринин күчәләрини бағлајараг нәглијјатын һәрәкәтиндә узунмүддәтли проблемләрә сәбәб олублар. Ејни заманда һәриди партијасынын лидерләри һәрби хидмәтдән јајынанларын һәбс просесинин дајандырылмасы үчүн Бенјамин Нетанјаһу илә данышыглар апарырлар.

Download 1 MB

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәридиләр диндашларындан бир нечәсинин һәрби хидмәтдән јајынмаг иттиһамы илә һәбс едилмәсиндән сонра автомобил јолларыны вә күчәләри бағлајараг етираз аксијасына башлајыблар.

“Гүдс ганады” адланан ҹәрәјан тәрәфиндән тәшкил едилән бу етиразлар бу ҝүн ҝүнорта саатларында ишғал олунмуш Гүдс јахынлығындакы Бәни-Брак шәһәриндә башлајыб. Аксија өтән һәфтә һәрби хидмәтдән јајынанларын һәбсинә реаксија олараг кечирилиб.

Сионист режимин полиси билдириб ки, 4 нөмрәли автомобил јолу ҝедиш вә дөнүш истигамәтләринин һәр икисиндә бағланыб вә сакинләрдән бу әразидә һәрәкәт етмәмәләри, алтернатив јоллардан истифадә етмәләри хаһиш олунуб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha