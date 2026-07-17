ШОК!!! Исраилдә һәрби хидмәт бөһраны; Јәһуди јәһудини гырыр. Һәридиләр автомобил јолуну бағладылар \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәридиләр диндашларындан бир нечәсинин һәрби хидмәтдән јајынмаг иттиһамы илә һәбс едилмәсиндән сонра автомобил јолларыны вә күчәләри бағлајараг етираз аксијасына башлајыблар.
“Гүдс ганады” адланан ҹәрәјан тәрәфиндән тәшкил едилән бу етиразлар бу ҝүн ҝүнорта саатларында ишғал олунмуш Гүдс јахынлығындакы Бәни-Брак шәһәриндә башлајыб. Аксија өтән һәфтә һәрби хидмәтдән јајынанларын һәбсинә реаксија олараг кечирилиб.
Сионист режимин полиси билдириб ки, 4 нөмрәли автомобил јолу ҝедиш вә дөнүш истигамәтләринин һәр икисиндә бағланыб вә сакинләрдән бу әразидә һәрәкәт етмәмәләри, алтернатив јоллардан истифадә етмәләри хаһиш олунуб.
Sizin rəyiniz