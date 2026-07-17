Әнсаруллаһ лидери: “Бөјүк Исраил” лајиһәси реҝиондакы мүһарибәләрин архасында дајаныр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкатынын лидери Сејид Әбдүлмәлик әл-Һуси билдириб: Һазырда биз тарих боју ән гәддар залымларла — сионист режимдән тутмуш онун һимајәдарларына гәдәр — гаршы-гаршыјајыг.
О әлавә едиб: Буҝүнкү диктаторлар өз шејтани мәгсәдләринә хидмәт етмәк вә дәһшәтли амбисијаларыны һәјата кечирмәк үчүн бәшәријјәтдән суи-истифадә етмәјә чалышырлар. АБШ, Исраил вә онларын мүттәфигләри глобал сабитлији тәһдид едән шәрин мәнбәјидир.
Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкатынын лидери вурғулајыб: Америка вә Исраил лајиһәләри халгларын сәрвәтләрини таламаг вә Фәләстин, еләҹә дә диҝәр реҝионларда мүһарибәләр төрәтмәк јолу илә глобал сабитлији һәдәфә алмагдан әл чәкмәјибләр.
Сејид әл-Һуси гејд едиб: Сионист план бизим реҝионумуздакы бүтүн мүһарибәләрин архасында дајаныр. Бу план “Бөјүк Исраил”ин јарадылмасы үчүн “Гәрби Асија”нын дәјишдирилмәси ссенариси әсасында гурулуб.
Әнсаруллаһ лидери билдириб: АБШ, Исраил вә онларын мүттәфигләри һеч бир бејнәлхалг сазишә вә ја Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын гәтнамәсинә һөрмәт етмирләр вә халгларын, еләҹә дә сивилизасијаларын мәһв едилмәси илә фәхр едирләр.
О әлавә едиб: Бу шәр оху јалныз бејнәлхалг сазишләрә вә БМТ гәтнамәләринә һеч бир һөрмәт ҝөстәрмир, һәм дә халгларын сојгырымыны вә сивилизасијаларын мәһв едилмәсини өзүнә фәхр һесаб едир.
Sizin rəyiniz