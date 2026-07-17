  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Әнсаруллаһ лидери: “Бөјүк Исраил” лајиһәси реҝиондакы мүһарибәләрин архасында дајаныр

17 iyul 2026 - 23:01
Xəbər kodu: 1841423
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әнсаруллаһ лидери: “Бөјүк Исраил” лајиһәси реҝиондакы мүһарибәләрин архасында дајаныр

Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкатынын лидери буҝүнкү чыхышында билдириб ки, сионизм “Бөјүк Исраил”ин јарадылмасы мәгсәдилә “Гәрби Асија”нын дәјишдирилмәси ссенариси әсасында гурулан реҝионумуздакы бүтүн мүһарибәләрин архасында дајаныр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкатынын лидери Сејид Әбдүлмәлик әл-Һуси билдириб: Һазырда биз тарих боју ән гәддар залымларла — сионист режимдән тутмуш онун һимајәдарларына гәдәр — гаршы-гаршыјајыг.

О әлавә едиб: Буҝүнкү диктаторлар өз шејтани мәгсәдләринә хидмәт етмәк вә дәһшәтли амбисијаларыны һәјата кечирмәк үчүн бәшәријјәтдән суи-истифадә етмәјә чалышырлар. АБШ, Исраил вә онларын мүттәфигләри глобал сабитлији тәһдид едән шәрин мәнбәјидир.

Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкатынын лидери вурғулајыб: Америка вә Исраил лајиһәләри халгларын сәрвәтләрини таламаг вә Фәләстин, еләҹә дә диҝәр реҝионларда мүһарибәләр төрәтмәк јолу илә глобал сабитлији һәдәфә алмагдан әл чәкмәјибләр.

Сејид әл-Һуси гејд едиб: Сионист план бизим реҝионумуздакы бүтүн мүһарибәләрин архасында дајаныр. Бу план “Бөјүк Исраил”ин јарадылмасы үчүн “Гәрби Асија”нын дәјишдирилмәси ссенариси әсасында гурулуб.

Әнсаруллаһ лидери билдириб: АБШ, Исраил вә онларын мүттәфигләри һеч бир бејнәлхалг сазишә вә ја Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын гәтнамәсинә һөрмәт етмирләр вә халгларын, еләҹә дә сивилизасијаларын мәһв едилмәси илә фәхр едирләр.

О әлавә едиб: Бу шәр оху јалныз бејнәлхалг сазишләрә вә БМТ гәтнамәләринә һеч бир һөрмәт ҝөстәрмир, һәм дә халгларын сојгырымыны вә сивилизасијаларын мәһв едилмәсини өзүнә фәхр һесаб едир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha