СЕПАҺ: АБШ террорчу ордусунун Әли Салим базасындакы топланты мәркәзини јери һибрид һүҹумларла дармадағын етдик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәси Күвејтдәки Әли Салим базасындакы Ҹ-РАМ еркән хәбәрдарлыг радарынын, еләҹә дә АБШ террорчу ордусунун ҹинајәткар әсҝәрләринин топлашма јеринин һибрид һүҹумларла һәдәфә алындығыны ачыглады.
Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр Шөбәсинин сајлы билдиришиндә дејилир:
Тәкәббүрлүләри сындыран Аллаһын ады илә
Фитнә арадан галхана гәдәр онларла вурушун.
"Бәгәрә" сурәси, 193-ҹү ајә.
Гејрәтли вә гијам етмиш Иран халгы!
Дүшмәнин дүнән ҝеҹә өлкәнин ҹәнуб саһилләри вә шәһәрләринин бәзи јерләринә тәҹавүзүндән сонра, ИИКК-нын Һәрби Дәниз Гүввәләри вә Аерокосмик Гүввәләриндәки ҹәсур вә гәһрәман оғул вә гызларыныз, Нәср 2 әмәлијјатынын сәккизинҹи далғасында, мүбарәк "Ја Зејнәб Күбра (с.ә)" нидасы илә, ракет вә пилотсуз тәјјарә ҝүҹүндән истифадә едәрәк һибрид әмәлијјатда Әли Салим базасындакы Ҹ-РАМ еркән хәбәрдарлыг радарыны, еләҹә дә АБШ террорчу ордусунун ҹинајәткар әсҝәрләринин топлашма јерини һәдәфә алараг мәһв етдиләр.
Бир даһа һөрмәтли Күвејт халгына хатырладырыг ки, бу ҹинајәтләр Америка тәрәфиндән сизин торпағыныздан истифадә едәрәк мүсәлман Ирана гаршы төрәдилир.
Сиздән, мүсәлман гардаш вә баҹылардан, өлкәнизи тәҹавүзкарлардан тәмизләмәјинизи вә Ислами вәзифәнизи јеринә јетирәрәк тарихи шәрәф вә ләјагәтинизи горумағынызы ҝөзләјирик.
Sizin rəyiniz