Бәгаји: Ушаг хәстәханасына һүҹум һәрби ҹинајәтин нүмунәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исмајыл Бәгаји өзүнүн “Х” сосиал шәбәкәсиндә јазыб: Исраилин тибб вә сәһијјә мәркәзләринә һүҹумларыны хатырладан бу вәһши һүҹум хәстәханада мүалиҹә алан ушаглара ағыр әзаб вә бөјүк нараһатлыг јашатды вә кимјатерапија алан 211 хәстәнин тәҹили шәкилдә тәхлијә едилмәсинә сәбәб олду.
Бәгаји вурғулајыб: Бу аддым ән ҝүнаһсыз инсанларын — һәјатларыны хилас етмәк үчүн ҹәсарәтлә мүбаризә апаран ушагларын — әлејһинә төрәдилмиш вәһшилик вә һәрби ҹинајәт нүмунәсидир.
О билдириб: “Инсан һүгуглары һаггында фасиләсиз данышан, лакин гәсдән хәстәханалара вә тибб мәркәзләринә едилән һүҹумлары ҝөрмәзликдән ҝәләнләр бүтүн мәнәви етибарларыны итирибләр.”
Sizin rəyiniz