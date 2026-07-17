Гәтәр Ирана гаршы һүҹумда иштирак етмәси илә бағлы иддиалары гәтијјәтлә рәдд едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәтәрин Бејнәлхалг Медиа Офиси бәзи Исраил КИВ-ләринин бу өлкәнин Иран Ислам Республикасына гаршы һәрби әмәлијјатда иштирак етмәјә разылыг вермәси илә бағлы јајдығы иддиалары гәти шәкилдә рәдд едиб.
Офис бәјан едиб ки, Гәтәр нә бу мүнагишәнин башланғыҹындан етибарән гоншу өлкәләрә гаршы һәр һансы һәрби әмәлијјатда иштирак едиб, нә дә ҝәләҹәкдә белә бир әмәлијјатда иштирак едәҹәк.
Гәтәрин Бејнәлхалг Медиа Офиси вурғулајыб ки, бу өлкә реҝионал вә бејнәлхалг тәрәфдашлары илә координасијалы шәкилдә һәртәрәфли вә давамлы разылашманын әлдә олунмасы мәгсәдилә дипломатик сәјләрини вә васитәчилик ролуну давам етдирәҹәк.
Sizin rəyiniz