Иран Ислам Республикасы АБШ-ын Иорданијадакы базасыны ПУА-лар илә дармадағын етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Илдырым Әмәлијјатынын доггузунҹу мәрһәләсиндә вә ушаг гатили дүшмәнин өлкәмизин әразиләринә вә Ираншәһрдәки Бампур гарнизонуна гаршы тәҹавүзүнә вә ордунун гуру гүввәләринин једди забит вә әсҝәринин шәһид олмасына ҹаваб олараг, Иран Ислам Республикасы ордусунун дағыдыҹы дронлары Иорданијадакы Әл-Әзрәг базасында Америка террорчу вә ушаг гатили ордусунун сабит радар мәнтәгәсини, рабитә системини вә јанаҹаг чәнләрини һәдәфә алды.
Бу база ракет әлејһинә мүдафиә системләринин јерләшдији јердир вә Гәрби Асија бөлҝәсиндә Америка тәҹавүзкар гүввәләринин ән ваҹиб стратежи вә команданлыг мәркәзләриндән бири һесаб олунур.
Sizin rəyiniz