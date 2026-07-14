ИИР Орду Сөзчүсү: Силаһлы Гүввәләр Һөрмүз боғазы мәсәләсиндә зәррә гәдәр дә ҝери чәкилмәјәҹәк.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Сөзчүсү, бригада ҝенералы Мәһәммәд Әкрәминија Теһранда кечирилән халг топлантысында иштирак едәрәк, Ингилаб Рәһбәринин вә диҝәр командирләрин шәһид олмасы мүнасибәтилә башсағлығы вериб.
О, халгын хијабанларда ҝөстәрдији мүгавимәтә тохунараг дејиб: Артыг дөрд ајдан чохдур ки, сиз әзиз халгымыз ҹәсарәтлә мејданлардасыныз, Силаһлы Гүввәләрә дәстәк верәрәк дүшмәнин бүтүн планларыны пуч етмисиниз.
Орду сөзчүсү чыхышынын диҝәр һиссәсиндә АБШ ордусунун сон дөврләрдә Иранда төрәтдији ҹинајәтләрә тохунараг билдириб: АБШ вә бу өлкәнин һазыркы президенти, әслиндә коррупсијаја булашмыш вә ҹинајәткар бир шәхсдир. Онларын вәдләринә әмәл етмәмәк үзрә узун бир кечмиши вар. Онлар һәлә Ислам Ингилабындан әввәл, 1953-ҹү ил 19 август дөвләт чеврилиши заманы да Иран халгынын һүгугларындан бири олан нефт сәнајесинин миллиләшдирилмәсинә дөзә билмәдиләр вә һәмин чеврилиши планлашдырдылар. О заман Ислам Ингилабындан сөһбәт белә ҝетмирди. Тәбии ки, онларын Ислам Ингилабы вә Иран Ислам Республикасы илә дүшмәнчилији даһа да дәриндәдир. Чүнки америкалылар маһијјәт етибарилә Иран халгы да дахил олмагла бүтүн азадлыгсевәр халгларын мәнафеләринин тәмин олунмасына гаршыдырлар. Һалбуки Ислам Ингилабы Иран халгынын мүстәгиллијинин, гүдрәтинин вә азадлыгсевәрлијинин бајрагдарыдыр.
О билдириб ки, америкалылар мүһарибәнин баша чатмасына даир анлашмада Һөрмүз боғазы илә бағлы Иранын мүәјјән етдији гајдалары гәбул етмишдиләр, лакин ријакарлыг едәрәк јени маршрут јаратмаға чалышырдылар. Әкрәминија әлавә едиб: Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләри америкалыларын өһдәликләрини позмасына гаршы гәтијјәтлә дајанараг бәјан етди ки, анлашмада нәзәрдә тутулмуш гајдалардан башга Һөрмүз боғазында атылаҹаг истәнилән аддым Иран Ислам Республикасынын гәти ҹавабы илә гаршылашаҹаг.
Sizin rəyiniz