Ишғалчы сионист режиминин Ливанын ҹәнубунда дағыдыҹы һүҹумлары давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан мәнбәләри сионист ордусунун һүҹумлары нәтиҹәсиндә "Јәһмәр әш-Шәгиф" шәһәринин ҹәнубундакы "Сафита" әразисиндә партлајыш баш вердијини билдириб; партлајыш дағ силсиләсиндә бөјүк бир бошлуг вә чатламаға сәбәб олуб вә нәтиҹәдә ҹәнуб бөлҝәләриндә дәһшәтли бир сәс ешидилиб.
Ливан мәнбәләри дүшмән Исраилин һүҹумларынын "Кәфр Тибнит" шәһәриндә дә партлајыша сәбәб олдуғуну билдириб ки, бу да ики саатдан аз мүддәтдә бу тип икинҹи партлајыш олуб.
Ливан медиасынын мәлуматына ҝөрә, Исраил әсҝәрләри бу ҝүн сәһәр саатларында Тир шәһәриндәки "Муҹәддәл Зун"да вә "Бинт Ҹубәјл" әразисиндәки "Һәдаса"да јашајыш биналарынын бир нечәсини дә партладыблар.
Ливан мәнбәләри бу ҝүн сәһәр саатларында "Бујут әс-Сијад" шәһәринин дә Исраил артиллерија атәшинә тутулдуғуну ачыглајыблар.
Sizin rəyiniz