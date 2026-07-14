Сәудијјә вәһһаби режими АБШ-ын әмри илә Сәна һава лиманына һүҹум едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән медиасы, о ҹүмләдән “Әл-Мәсирә” телеканалы мәлумат јајыб ки, Сәудијјә вәһһаби режими өтән ҝүн һәјата кечирдији бир нечә һава зәрбәси нәтиҹәсиндә Сәна Бејнәлхалг Һава Лиманыны һәдәфә алыб.
Илкин мәлуматлара ҝөрә, сөзүҝедән һава һүҹумлары бир нечә дәфә вә ајры-ајры мәрһәләләрдә һәјата кечирилиб.
Гејд едәк ки, АБШ вә ишғалчы сионист режими Иран Ислам Республикасы вә онун бөлҝәдәки мүттәфигләри илә мүбаризәдә баҹармадыглары үчүн бөлҝәдәки вәһһаби краллыгларына тапшырыглар верәрәк Иран вә Јәмәнә һүҹумлар тәшкил етмәләрини тәләб едибләр. Бу барәдә Трамп өтән ҝүнкү чыхышында билдириб.
Sizin rəyiniz