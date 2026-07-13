Мәгам-и Маһмуд - (Ашура Зијарәтнамәси үзәриндә тәфәккүр) 6

13 iyul 2026 - 18:40
Xəbər kodu: 1839785
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ашура зијарәтиндә «Мәгам-и Маһмуд»а чатмаг арзусу Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) мәгамыны истәмәк мәнасында дејил. Бу, Әһли-Бејтин (әлејһимус-сәлам) вилајәти сајәсиндә илаһи шәфаәт вә мәрһәмәт мәнбәјинә бағланмаг демәкдир ки, инсан һәм шәфаәтдән бәһрәләнсин, һәм дә вилајәтин көлҝәсиндә башгаларынын һидајәтинә васитә олуб гәлбләри Имама (әлејһи сәлам) јөнәлтсин.
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