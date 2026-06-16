Иран Ислам Республикасы: Фәләстини дәстәкләмәјә давам едәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсүнүн мүшавири Әли Сәфәри Фәләстин хәбәр аҝентлији "Сәфа"ја вердији мүсаһибәдә Теһранын ракет програмы вә бөлҝәдәки мүттәфигләринә дәстәјин мүзакирә мөвзусу олмадығыны билдирәрәк, Иранын Фәләстини дәстәкләмәјә давам едәҹәјини вурғулајыб.
Сәфәри дејиб: Исраил режиминин Ливанын ҹәнубундакы мүһарибәсинин һәр һансы бир давамы разылашманын позулмасы һесаб олунур вә бу ҹүр позунтулар данышыглар просесинә тәсир ҝөстәрә биләр вә Иран һәр һансы бир позунтуја ҹаваб вермәк һүгугуну өзүндә сахлајыр.
Sizin rəyiniz