Әрагчи: Бу меморандумда бир тәрәф АБШ вә Исраил, диҝәр тәрәф исә Иран вә Һизбуллаһдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Теһранда јашајан сәфирләр, мүвәггәти ишләр вәкилләри вә хариҹи вә бејнәлхалг миссијаларын рәһбәрләри илә ҝөрүшдә буҝүнкү ҝөрүшүн базар ҝүнү Иран вә АБШ арасында јекунлашдырылан анлашма меморандуму илә бағлы олдуғуну вә рәсми имзаланма мәрасиминин тезликлә баш тутаҹағыны билдирди.
О деди: “Јәгин ки, ҹүмә ҝүнү, мүәјјән едиләҹәк бир јердә вә һәмин ҝүн Иран вә АБШ арасында јекун разылашмаја наил олмаг үчүн јени данышыглар мәрһәләси башлајаҹаг. Инди мүһарибәнин сонуна чатдығымыза ҝөрә, Ливандакы мүһарибә дә баша чатды.”
Хариҹи Ишләр назири Теһранда јашајан сәфирләр, мүвәггәти ишләр вәкилләри вә хариҹи вә бејнәлхалг миссијаларын рәһбәрләринин топлантысында билдириб: “Биринҹи мәрһәләдә баш верәҹәк ән ваҹиб мәсәлә мүһарибәјә сон гојулмасы еланыдыр вә гәбул етдијимиз гәрара әсасән, мүһарибәнин сону да базар ертәси сәһәри разылашманын јекунлашдырылдығы заман елан едилди - әлбәттә ки, Теһран вахты илә - лакин бу меморандумун рәсми башланғыҹы ҹүмә ҝүнү олаҹаг.”
Хариҹи Ишләр назири деди: “Лакин мүһарибәјә сон гојулмасы еланы базар ертәси сәһәри верилиб вә бу, бәлкә дә меморандумдакы ән ваҹиб мәсәләдир; Ливан да дахил олмагла, бүтүн ҹәбһәләрдә мүһарибәјә дәрһал вә даими сон гојулмасы еланы.”
Әрагчи сөзүнә давам етди: “Ливандакы мүһарибә вә сионист режимин Ҹәнуби Ливана гаршы тәҹавүзү Иранла мүһарибә илә әлагәли олдуғундан вә бу ики ҹәбһәнин бир-бири илә әлагәли вә асылы һала ҝәлмәсиндән өтәри, Иран Ислам Республикасы илк ҝүндән Ливандакы мүһарибәнин битмәсини Иранла мүһарибәнин битмәси үчүн илкин шәрт һесаб етди. Атәшкәсә наил олдугдан сонра бүтүн ҹәбһәләрдә, о ҹүмләдән Ливанда атәшкәс елан етдик. Артыг мүһарибәјә сон гојдуғумуз үчүн Ливандакы мүһарибәнин дә битмәси ҝөзләнилир.”
О деди: “Бурада вурғуламаг истәдијим ваҹиб мәсәлә одур ки, бизим фикримизҹә, бу меморандумун ики тәрәфи бир тәрәфдә Америка вә Исраил, диҝәр тәрәфдә исә Иран вә Һизбуллаһдыр вә Ливандакы мүһарибәнин битмәси мүһарибәнин там битмәсинин ајрылмаз һиссәсидир.”
Исраил гүввәләри бу мүһарибәдә ишғал етдикләри әразиләрдән чыхарылмадан мүһарибәнин битмәсинә наил олмаг мүмкүн олмајаҹаг.
Хариҹи Ишләр назири вурғулады: “Мүһарибәнин сону ишғалын сонуну да әһатә едир. Исраил гүввәләринин бу мүһарибәдә ишғал етдикләри әразиләрдән чыхарылмасы олмадан мүһарибәнин сону там дејил. Сионист режимин бундан сонра Ливана гаршы һәр һансы бир һәрби һүҹуму вә бундан сонра Ливан әразиләринин ишғалынын давам етмәси, фикримизҹә, Анлашма Меморандумунун позулмасы һесаб едиләҹәк.”
Әрагчи сонда деди: “Пакистанын сүлһүн бәргәрар олмасы сәјләриндәки конструктив ролуну јүксәк гијмәтләндирирәм.”
Sizin rəyiniz