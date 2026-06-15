  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Трамп мәғлуб олду / Пакистан Иран вә АБШ арасында сүлһ разылашмасынын әлдә олундуғуну ачыглајыб

15 iyun 2026 - 19:00
Xəbər kodu: 1827613
Source: İRNA
Трамп мәғлуб олду / Пакистан Иран вә АБШ арасында сүлһ разылашмасынын әлдә олундуғуну ачыглајыб

Пакистанын Баш назири Шаһбаз Шәриф Иран вә АБШ арасында сүлһ разылашмасынын әлдә олундуғуну билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шаһбаз Шәриф Х сосиал шәбәкәсиндәки һесабында јазыб: “Америка Бирләшмиш Штатлары илә Иран Ислам Республикасы арасында сүлһ разылашмасы әлдә олунуб.”

О әлавә едиб: Тәрәфләр Ливан да дахил олмагла бүтүн ҹәбһәләрдә һәрби әмәлијјатларын дәрһал вә даими дајандырылдығыны елан едибләр.

Шаһбаз Шәриф билдириб: Бу разылашманын рәсми имзаланма мәрасими ијунун 19-да Исвечрәдә кечириләҹәк.

О гејд едиб: Бу һәфтә разылашманын иҹрасына һазырлыг вә техники данышыглар үчүн бир сыра иҹласлар кечириләҹәк.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha