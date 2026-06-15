Трамп мәғлуб олду / Пакистан Иран вә АБШ арасында сүлһ разылашмасынын әлдә олундуғуну ачыглајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шаһбаз Шәриф Х сосиал шәбәкәсиндәки һесабында јазыб: “Америка Бирләшмиш Штатлары илә Иран Ислам Республикасы арасында сүлһ разылашмасы әлдә олунуб.”
О әлавә едиб: Тәрәфләр Ливан да дахил олмагла бүтүн ҹәбһәләрдә һәрби әмәлијјатларын дәрһал вә даими дајандырылдығыны елан едибләр.
Шаһбаз Шәриф билдириб: Бу разылашманын рәсми имзаланма мәрасими ијунун 19-да Исвечрәдә кечириләҹәк.
О гејд едиб: Бу һәфтә разылашманын иҹрасына һазырлыг вә техники данышыглар үчүн бир сыра иҹласлар кечириләҹәк.
Sizin rəyiniz