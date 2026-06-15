  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Зүлгәдр: “Ислам дөјүшчүләринин ҹавабы гаршыдадыр”

15 iyun 2026 - 19:20
Xəbər kodu: 1827628
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Зүлгәдр: “Ислам дөјүшчүләринин ҹавабы гаршыдадыр”

О, сионист режимини тәһдид едәрәк вурғулајыб: Ливан бизим ҹанымыздыр вә Иран Ислам Республикасынын гырмызы хәтләринин позулмасы гәбул едилмәјәҹәк.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шуранын катиби сионист режимин Ливана һүҹуму илә бағлы сосиал шәбәкәдә хәбәрдарлыг едиб.

Ҹәнаб Зүлгәдр Х сосиал шәбәкәсиндә АБШ вә сионист режимини ишарә едәрәк јазыб: Ҹәбһәләрин бирлији реҝионун мүдафиәсиндә тәһлүкәсизлик зәнҹири јарадыб.

О, сионист режимини тәһдид едәрәк вурғулајыб: Ливан бизим ҹанымыздыр вә Иран Ислам Республикасынын гырмызы хәтләринин позулмасы гәбул едилмәјәҹәк.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha