Зүлгәдр: “Ислам дөјүшчүләринин ҹавабы гаршыдадыр”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шуранын катиби сионист режимин Ливана һүҹуму илә бағлы сосиал шәбәкәдә хәбәрдарлыг едиб.
Ҹәнаб Зүлгәдр Х сосиал шәбәкәсиндә АБШ вә сионист режимини ишарә едәрәк јазыб: Ҹәбһәләрин бирлији реҝионун мүдафиәсиндә тәһлүкәсизлик зәнҹири јарадыб.
О, сионист режимини тәһдид едәрәк вурғулајыб: Ливан бизим ҹанымыздыр вә Иран Ислам Республикасынын гырмызы хәтләринин позулмасы гәбул едилмәјәҹәк.
Sizin rəyiniz